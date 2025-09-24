VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

News

Ambiente, Confeuro: “Trump preistorico e negazionista su cambiamento climatico

DiMarco Montini

Set 24, 2025

Ambiente, Confeuro: “Trump preistorico e negazionista su cambiamento climatico

“Ancora una volta Donald Trump si dimostra preistorico e negazionista di professione, deciso a riportare le lancette del tempo indietro di un secolo. Dopo le sue disastrose politiche sui dazi, ora torna a negare l’esistenza del cambiamento climatico, con dichiarazioni illogiche e inaccettabili che confermano l’incompetenza del presidente americano su un tema cruciale per il futuro dell’umanità.” Così Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, interviene con fermezza dopo le recenti affermazioni del presidente USA, Donald Trump, pronunciate durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “Negare il riscaldamento globale significa ignorare deliberatamente le evidenze scientifiche e le gravi conseguenze che questo fenomeno sta già producendo. Interi territori sono devastati da eventi climatici estremi e il settore agricolo – in Italia come nel resto del mondo – è tra i primi a subirne gli effetti, con impatti produttivi, sociali e ambientali che mettono a rischio la sicurezza alimentare e la sopravvivenza di molte comunità rurali. Confeuro – conclude Tiso – è indignata da queste parole irresponsabili: è fondamentale che la comunità internazionale resti unita nel contrastare il negazionismo climatico e promuova politiche concrete e lungimiranti per la tutela del pianeta”.

Marco Montini

More Posts

Di Marco Montini

Articoli correlati

News

Salute, Tiso(Accademia IC): “Lavorare insieme per prevenzione Alzheimer”

Set 24, 2025 Marco Montini
News

Elisa Forte incanta l’anfiteatro romano di Roselle con “Libro di Ipazia”

Set 24, 2025 Marco Montini
News

Droghei (PD): “Approvata in Consiglio regionale la mozione per garantire sicurezza alla missione umanitaria@

Set 24, 2025 Marco Montini

You missed

News

Salute, Tiso(Accademia IC): “Lavorare insieme per prevenzione Alzheimer”

24 Settembre 2025 Marco Montini
News

Ambiente, Confeuro: “Trump preistorico e negazionista su cambiamento climatico

24 Settembre 2025 Marco Montini
News

Elisa Forte incanta l’anfiteatro romano di Roselle con “Libro di Ipazia”

24 Settembre 2025 Marco Montini
News

Droghei (PD): “Approvata in Consiglio regionale la mozione per garantire sicurezza alla missione umanitaria@

24 Settembre 2025 Marco Montini