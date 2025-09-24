Ambiente, Confeuro: “Trump preistorico e negazionista su cambiamento climatico

“Ancora una volta Donald Trump si dimostra preistorico e negazionista di professione, deciso a riportare le lancette del tempo indietro di un secolo. Dopo le sue disastrose politiche sui dazi, ora torna a negare l’esistenza del cambiamento climatico, con dichiarazioni illogiche e inaccettabili che confermano l’incompetenza del presidente americano su un tema cruciale per il futuro dell’umanità.” Così Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, interviene con fermezza dopo le recenti affermazioni del presidente USA, Donald Trump, pronunciate durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “Negare il riscaldamento globale significa ignorare deliberatamente le evidenze scientifiche e le gravi conseguenze che questo fenomeno sta già producendo. Interi territori sono devastati da eventi climatici estremi e il settore agricolo – in Italia come nel resto del mondo – è tra i primi a subirne gli effetti, con impatti produttivi, sociali e ambientali che mettono a rischio la sicurezza alimentare e la sopravvivenza di molte comunità rurali. Confeuro – conclude Tiso – è indignata da queste parole irresponsabili: è fondamentale che la comunità internazionale resti unita nel contrastare il negazionismo climatico e promuova politiche concrete e lungimiranti per la tutela del pianeta”.