Rossella Tudisco pubblica il nuovo romanzo “L’indefinita convivenza”

“L’indefinita convivenza”, edito da Betti Editore, è il romanzo d’esordio di Rossella Tudisco, che si inserisce nel panorama della narrativa italiana con una storia autobiografica, che intreccia la forza della memoria con la ricerca di sé, affrontando con delicatezza e lucidità il tema dell’identità all’interno della famiglia e della società. Attraverso la sua storia personale, l’autrice offre al lettore una riflessione intima e potente sul ruolo dell’individuo nei legami familiari e sociali, esplorando il bisogno profondo di essere riconosciuti per ciò che si è, al di là di ruoli imposti o aspettative esterne. Dalla relazione con i genitori alla complessità di una famiglia allargata, “L’indefinita convivenza” porta alla luce le sfide dell’integrazione, dell’accettazione e della libertà, in un racconto che parla a chiunque abbia vissuto l’esperienza di sentirsi “fuori posto”. Senza rivendicazioni, ma con uno sguardo lucido e ideologico, Tudisco condivide ciò che ha imparato dalla sua esperienza, offrendo un nuovo punto di vista sulle relazioni affettive.

Rossella Tudisco, pugliese di nascita e toscana d’adozione, è una professionista del mondo della moda. Stilista e artigiana, ha portato la sua creatività in viaggio per il mondo, alla scoperta di culture produttive autentiche. Da sempre appassionata d’arte e sperimentazione, ha trovato nella scrittura un nuovo spazio espressivo. “L’indefinita convivenza” è il suo primo libro, nato dal desiderio di dare forma e parola a ricordi rimasti a lungo in silenzio. Non una denuncia, né un bilancio, ma un gesto ideologico e narrativo: condividere ciò che ha appreso dalla sua esperienza familiare, offrendo uno sguardo inedito e autentico su una condizione spesso ignorata o fraintesa.

