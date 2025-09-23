VENTONUOVO

Roma. Era ricercato in campo internazionale dalle autorità turche per tentato omicidio. Arrestato dalla Polizia di Stato dopo dodici anni di latitanza

DiAgata Giuliano

Set 23, 2025

Era ricercato in campo internazionale per tentato omicidio, reato commesso in Turchia quando era ancora minorenne. La sua latitanza è terminata a Roma, grazie all’intervento degli agenti delle Volanti, che lo hanno rintracciato in una struttura ricettiva della Capitale. L’uomo, oggi ventottenne, risultava colpito da un mandato di arresto provvisorio ai fini estradizionali emesso dalle autorità giudiziarie turche, in seguito a una condanna di 5 anni di reclusione.

I fatti risalgono al marzo 2013 quando, nel corso di una lite nata per motivi rimasti ignoti, il giovane, all’epoca minorenne, aveva aggredito un coetaneo con un pugno al volto, provocando una prima colluttazione interrotta dall’intervento di alcuni presenti. Tornato poco dopo sul luogo dell’episodio, accompagnato da un complice, aveva preso parte a un nuovo scontro, poi degenerato nell’accoltellamento potenzialmente mortale di un’altra vittima. L’indagine avviata dalle Autorità turche si era conclusa con l’emissione di un provvedimento di condanna definitivo. L’uomo, tuttavia, resosi sin da subito irreperibile, era rimasto latitante per dodici anni.

La sua fuga si è interrotta a Roma, quando la sua presenza è stata tracciata presso un Bed & Breakfast di Via Apulia. Qui, gli agenti delle Volanti lo hanno intercettato in una stanza riconoscendolo per l’uomo ricercato da 12 anni. Immediatamente accompagnato presso il carcere di Regina Coeli, il suo arresto è stato convalidato in sede d’appello dall’Autorità giudiziaria competente.

Agata Giuliano

