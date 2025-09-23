VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Musica e Letteratura

Roberta Salvati pubblica il nuovo romanzo “Labirinto fa rima con istinto”

DiMarco Vittoria

Set 23, 2025 #Book Promotion, #Lift Promotion, #Roberta Salavti

La scrittura e illustrazione si fondono in un racconto d’amore inevitabile

Finalista al Festival della Scrittura di Venezia 2019, “Labirinto fa rima con istintoè il romanzo firmato da Roberta Salvati, edito da Uniformazione 24 Edizioni, con la prefazione di Alessandro Esposito e le illustrazioni di Sara Manna. Il libro nasce dall’intuizione simbolica della regina di cuori: la carta, infatti, ispira una narrazione d’amore intensa e ineluttabile. Gli undici capitoli del romanzo si sviluppano come le fasi di un labirinto emotivo, in cui il lettore è guidato attraverso sensazioni, desideri e ostacoli, con una struttura narrativa che riflette un percorso interiore più che geografico. Aforismi, pensieri, brevi dialoghi, versi di poesia accompagnano il pubblico nell’esperienza. Anche le illustrazioni sono parte integrante e imprescindibile del racconto, come sottolineato dallo stesso editore; disegno e parola si incontrano e si completano, dando vita a un’opera dal forte impatto visivo ed emotivo.

Acquista il libro

https://amzn.eu/d/6xz3IO0

Roberta Salvati nasce a Napoli il 14 settembre 1996. Laureata in Scienze della Comunicazione, ha conseguito un Master in Scrittura, Drammaturgia ed Editoria presso l’Università Suor Orsola Benincasa. Scrittrice, teatrante e giornalista, ha già pubblicato: Quando si sceglie di raccontarsi (Guida Editori, 2015) – Primo Premio Letterario Internazionale Emily Dickinson; Cuore a metà (Altromondo Editore, 2022) – Menzione d’Onore al Premio Letterario Nazionale Alda Merini; Ricordati di accendere la luce (Edizioni Dialoghi, 2023); Labirinto fa rima con istinto (Uniformazione 24, 2023) – Finalista al Festival della Scrittura di Venezia. Le sue opere figurano in varie antologie e nell’Enciclopedia dei Poeti Contemporanei 2024, a cura di Aletti Editore.

Instagram: https://www.instagram.com/pennacomeunaspada/

Facebook: https://www.facebook.com/

Ufficio Stampa Nazionale

BOOK Promotion

E-mail – book.promotionauthor@gmail.com

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus

Di Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

Articoli correlati

Musica e Letteratura

Marco Baroni pubblica il nuovo singolo “Qui e ora”

Set 23, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

I MalìaTheBand pubblicano il nuovo singolo “Roma di notte”

Set 23, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Narghita Mehelean pubblica il nuovo libro “Morbo di Perthes”

Set 23, 2025 Marco Vittoria

You missed

News

Agrifish, Confeuro: “Rifondare Pac e tutelare pesca oggi in crisi”

23 Settembre 2025 Marco Montini
Musica e Letteratura

Marco Baroni pubblica il nuovo singolo “Qui e ora”

23 Settembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

I MalìaTheBand pubblicano il nuovo singolo “Roma di notte”

23 Settembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Roberta Salvati pubblica il nuovo romanzo “Labirinto fa rima con istinto”

23 Settembre 2025 Marco Vittoria