Roberta Salvati pubblica il nuovo romanzo “Labirinto fa rima con istinto”

La scrittura e illustrazione si fondono in un racconto d’amore inevitabile

Finalista al Festival della Scrittura di Venezia 2019, “Labirinto fa rima con istinto” è il romanzo firmato da Roberta Salvati, edito da Uniformazione 24 Edizioni, con la prefazione di Alessandro Esposito e le illustrazioni di Sara Manna. Il libro nasce dall’intuizione simbolica della regina di cuori: la carta, infatti, ispira una narrazione d’amore intensa e ineluttabile. Gli undici capitoli del romanzo si sviluppano come le fasi di un labirinto emotivo, in cui il lettore è guidato attraverso sensazioni, desideri e ostacoli, con una struttura narrativa che riflette un percorso interiore più che geografico. Aforismi, pensieri, brevi dialoghi, versi di poesia accompagnano il pubblico nell’esperienza. Anche le illustrazioni sono parte integrante e imprescindibile del racconto, come sottolineato dallo stesso editore; disegno e parola si incontrano e si completano, dando vita a un’opera dal forte impatto visivo ed emotivo.

Roberta Salvati nasce a Napoli il 14 settembre 1996. Laureata in Scienze della Comunicazione, ha conseguito un Master in Scrittura, Drammaturgia ed Editoria presso l’Università Suor Orsola Benincasa. Scrittrice, teatrante e giornalista, ha già pubblicato: Quando si sceglie di raccontarsi (Guida Editori, 2015) – Primo Premio Letterario Internazionale Emily Dickinson; Cuore a metà (Altromondo Editore, 2022) – Menzione d’Onore al Premio Letterario Nazionale Alda Merini; Ricordati di accendere la luce (Edizioni Dialoghi, 2023); Labirinto fa rima con istinto (Uniformazione 24, 2023) – Finalista al Festival della Scrittura di Venezia. Le sue opere figurano in varie antologie e nell’Enciclopedia dei Poeti Contemporanei 2024, a cura di Aletti Editore.

