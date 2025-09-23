VENTONUOVO

Narghita Mehelean pubblica il nuovo libro “Morbo di Perthes”

Marco Vittoria

Set 23, 2025

Un racconto per chi sa che l’amore può essere il primo passo verso la speranza

La scrittrice Narghita Mehelean pubblica il nuovo libro “Morbo di Perthes”, un racconto intenso e toccante che nasce da una storia vera. Con una voce sincera e potente, l’autrice porta il lettore dentro le pieghe della propria esperienza familiare, segnando un percorso che attraversa la fragilità, la forza e la speranza. Quando il figlio più piccolo, a soli sette anni, riceve la diagnosi del Morbo di Perthes, una malattia rara che colpisce le anche e impedisce di camminare senza dolore, la quotidianità di Narghita e della sua famiglia viene completamente stravolta. Inizia così un viaggio difficile, fatto di visite mediche, terapie, notti insonni e tanta incertezza; non mancano, tuttavia, l’amore, la resilienza e le piccole conquiste quotidiane. È proprio in questo momento di buio che Narghita riscopre la scrittura: la passione la accompagna sin da bambina, ma ora viene trasformata in uno strumento di guarigione e condivisione. Il desiderio è quello di raccontare la propria storia, per dare voce a tutte quelle famiglie che si trovano ad affrontare l’imprevisto, il dolore e la paura. Morbo di Perthesnon è solo la cronaca di una malattia, ma un atto d’amore e di speranza. Una narrazione che attraversa le emozioni più profonde di una madre e che si fa luce per chi cerca conforto, forza e un senso di vicinanza nelle prove più dure della vita. Con uno stile semplice, diretto e carico di emozione, Narghita Mehelean firma un’opera che parla al cuore di tutti.

https://amzn.eu/d/eWBxX0e

Narghita Mehelean è nata il 10 maggio 1978 in Romania, dove ha vissuto un’infanzia serena in un ambiente semplice e autentico. Appassionata di scrittura sin da bambina, ha sempre trovato nelle parole un modo per raccontarsi e dare forma alle proprie emozioni. A vent’anni si trasferisce in Italia insieme alla sorella, e conosce Marco, l’uomo che diventerà suo marito. Insieme costruiscono una famiglia e gestiscono una pizzeria, vivendo una vita fatta di amore, lavoro e piccole grandi sfide quotidiane. La diagnosi del Morbo di Perthes per il figlio più piccolo segna una svolta profonda nella sua esistenza, spingendola a ritrovare nella scrittura una forza vitale.

Instagram:https://www.instagram.com/meheleannarghita?

