Un racconto per chi sa che l’amore può essere il primo passo verso la speranza

La scrittrice Narghita Mehelean pubblica il nuovo libro “Morbo di Perthes”, un racconto intenso e toccante che nasce da una storia vera. Con una voce sincera e potente, l’autrice porta il lettore dentro le pieghe della propria esperienza familiare, segnando un percorso che attraversa la fragilità, la forza e la speranza. Quando il figlio più piccolo, a soli sette anni, riceve la diagnosi del Morbo di Perthes, una malattia rara che colpisce le anche e impedisce di camminare senza dolore, la quotidianità di Narghita e della sua famiglia viene completamente stravolta. Inizia così un viaggio difficile, fatto di visite mediche, terapie, notti insonni e tanta incertezza; non mancano, tuttavia, l’amore, la resilienza e le piccole conquiste quotidiane. È proprio in questo momento di buio che Narghita riscopre la scrittura: la passione la accompagna sin da bambina, ma ora viene trasformata in uno strumento di guarigione e condivisione. Il desiderio è quello di raccontare la propria storia, per dare voce a tutte quelle famiglie che si trovano ad affrontare l’imprevisto, il dolore e la paura. “Morbo di Perthes” non è solo la cronaca di una malattia, ma un atto d’amore e di speranza. Una narrazione che attraversa le emozioni più profonde di una madre e che si fa luce per chi cerca conforto, forza e un senso di vicinanza nelle prove più dure della vita. Con uno stile semplice, diretto e carico di emozione, Narghita Mehelean firma un’opera che parla al cuore di tutti.

Narghita Mehelean è nata il 10 maggio 1978 in Romania, dove ha vissuto un’infanzia serena in un ambiente semplice e autentico. Appassionata di scrittura sin da bambina, ha sempre trovato nelle parole un modo per raccontarsi e dare forma alle proprie emozioni. A vent’anni si trasferisce in Italia insieme alla sorella, e conosce Marco, l’uomo che diventerà suo marito. Insieme costruiscono una famiglia e gestiscono una pizzeria, vivendo una vita fatta di amore, lavoro e piccole grandi sfide quotidiane. La diagnosi del Morbo di Perthes per il figlio più piccolo segna una svolta profonda nella sua esistenza, spingendola a ritrovare nella scrittura una forza vitale.

