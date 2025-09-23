Marco Baroni pubblica il nuovo singolo “Qui e ora”

Una riflessione autentica e profonda sul tempo

È disponibile dal 5 settembre 2025 su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “Qui e ora”, il nuovo singolo del cantautore emiliano Marco Baroni. “Qui e ora” è un brano nato in pochi minuti, come una necessità istintiva di liberarsi dalla gabbia mentale che spesso ci porta a vivere ancorati al passato o proiettati nel futuro. Solo di recente Marco Baroni è riuscito a trasformare questo pensiero in musica e parole, dando vita a una canzone tanto semplice nella forma quanto densa di significato. Su una base volutamente essenziale, di chiara ispirazione pop, l’artista ha suonato e cantato ogni parte del brano, scegliendo la via della spontaneità e della sincerità. Costruita su quattro accordi, “Qui e ora” è un’esortazione a vivere pienamente l’attimo presente: ogni istante che pensiamo, facciamo o immaginiamo qualcosa, è già passato. Un brano diretto, viscerale, a cui Baroni è particolarmente legato.

Marco Baroni, classe 1983, nasce a Sassuolo e cresce con una passione sconfinata per la musica e per i dischi, che colleziona fin da giovane. Dopo aver lavorato in un negozio di dischi, inizia la sua carriera musicale pubblicando i primi singoli per MBO/Warner Music.

Nel 2007 partecipa al 57° Festival di Sanremo, arrivando in finale con “L’immagine che ho di te”. Segue l’uscita dell’album “Marco Baroni” (EMI/Virgin) e il videoclip del singolo “Marta Piange”, girato a San Francisco. Nel 2015 pubblica “Una corsa senza freni” (DMB Music), da cui emergono i singoli “Aria di Settembre” e “Il primo Natale”, quest’ultimo in vetta alla classifica radiofonica indipendente italiana. Nel 2023, il suo terzo album “Luoghi Comuni” (Sorry Mom/Sony) lo porta nuovamente in tour, supportato dai singoli “Cenere”, “Piuma”, “Bravissimo cantautore” e “Rapporti”. Ha aperto i concerti di artisti come Fabrizio Moro, Pier Cortese e Alberto Bertoli, e scritto brani per Nek (“E da qui”, disco di platino e Premio Lunezia con “Hey Dio”), Alessio Bernabei, Cixi, Matteo Camellini e altri.

Il cantautore, inoltre, si esibirà al Teatro Carani il 27 dicembre 2025.

Acquista i biglietti: https://teatrocarani.vivaticket.it/it/event/marco-baroni/274525

