Musica e Letteratura

Marco Baroni pubblica il nuovo singolo “Qui e ora”

Marco Vittoria

Set 23, 2025

Una riflessione autentica e profonda sul tempo

È disponibile dal 5 settembre 2025 su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica Qui e ora, il nuovo singolo del cantautore emiliano Marco Baroni. “Qui e ora” è un brano nato in pochi minuti, come una necessità istintiva di liberarsi dalla gabbia mentale che spesso ci porta a vivere ancorati al passato o proiettati nel futuro. Solo di recente Marco Baroni è riuscito a trasformare questo pensiero in musica e parole, dando vita a una canzone tanto semplice nella forma quanto densa di significato. Su una base volutamente essenziale, di chiara ispirazione pop, l’artista ha suonato e cantato ogni parte del brano, scegliendo la via della spontaneità e della sincerità. Costruita su quattro accordi, “Qui e ora” è un’esortazione a vivere pienamente l’attimo presente: ogni istante che pensiamo, facciamo o immaginiamo qualcosa, è già passato. Un brano diretto, viscerale, a cui Baroni è particolarmente legato.

Ascolta l’artista

Marco Baroni, classe 1983, nasce a Sassuolo e cresce con una passione sconfinata per la musica e per i dischi, che colleziona fin da giovane. Dopo aver lavorato in un negozio di dischi, inizia la sua carriera musicale pubblicando i primi singoli per MBO/Warner Music.

Nel 2007 partecipa al 57° Festival di Sanremo, arrivando in finale con L’immagine che ho di te. Segue l’uscita dell’album Marco Baroni(EMI/Virgin) e il videoclip del singolo Marta Piange, girato a San Francisco. Nel 2015 pubblica Una corsa senza freni(DMB Music), da cui emergono i singoli Aria di Settembree Il primo Natale, quest’ultimo in vetta alla classifica radiofonica indipendente italiana. Nel 2023, il suo terzo album Luoghi Comuni(Sorry Mom/Sony) lo porta nuovamente in tour, supportato dai singoli Cenere, Piuma, Bravissimo cantautoree Rapporti. Ha aperto i concerti di artisti come Fabrizio Moro, Pier Cortese e Alberto Bertoli, e scritto brani per Nek (E da qui, disco di platino e Premio Lunezia con Hey Dio), Alessio Bernabei, Cixi, Matteo Camellini e altri.

Il cantautore, inoltre, si esibirà al Teatro Carani il 27 dicembre 2025.

Acquista i biglietti: https://teatrocarani.vivaticket.it/it/event/marco-baroni/274525

Facebook: https://www.facebook.com/marcobaroniofficial/

Instagram: https://www.instagram.com/marcobaronimusic/

YouTube: http://www.youtube.com/@marcobaroni3162

