Laura Varriale pubblica il libro “Ninella e il mondo”

“Ninella e il mondo” è il nuovo libro di Laura Varriale: al centro del racconto vi è la figura della nonna materna, Ninella, una donna segnata da perdite, paure e sacrifici, ma capace, come la città in cui è cresciuta, di rialzarsi ogni volta, con dignità e forza. La narrazione si sviluppa come un tessuto intrecciato, in cui il filo dell’empatia lega insieme episodi privati e accadimenti storici. Il romanzo alterna fatti realmente accaduti a passaggi romanzati, offrendo una prospettiva originale sulla Napoli del Novecento. Il ritorno alle radici diventa per l’autrice una necessità emotiva: a seguito di gravi lutti familiari, Laura Varriale ha sentito il bisogno di scavare nella memoria, per ritrovare attraverso la voce della nonna quella forza che aveva sempre ispirato la sua vita. Il romanzo non è solo un omaggio a una figura familiare, ma anche un atto d’amore verso Napoli e verso tutte le donne del Sud che, pur nel silenzio, hanno costruito il futuro con le mani e con il cuore. I temi della memoria, dell’identità, del legame generazionale e della resilienza attraversano ogni pagina, con una scrittura asciutta ma profondamente emotiva. “Ninella e il mondo” è anche un invito alla consapevolezza: non si può affrontare il futuro senza conoscere da dove si viene.

Laura Varriale è ingegnere urbanista e per anni ha lavorato come ricercatrice al CNR, con numerose pubblicazioni scientifiche alle spalle. Da sempre appassionata della storia di Napoli e delle sue tradizioni, oggi è insegnante per scelta, convinta che la conoscenza vada trasmessa con empatia. Ha condotto progetti scolastici di scrittura collettiva su temi storici e scientifici e dirige da anni un laboratorio teatrale gratuito dedicato alla crescita dell’autostima nei giovani. Si definisce “napoletana doc”, meridionalista convinta e profondamente legata alla propria terra. Ha già pubblicato, con Graus Edizioni, “Storie del passato, voci del presente” e “La storia di Partenope – Quando da sirena diventò città”

