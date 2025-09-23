VENTONUOVO

I The Amnesia pubblicano il nuovo singolo “Two Wings (Before Death Left)”

Redenzione e potenza viscerale nell’ultimo viaggio dell’anima

Il nuovo singolo dei The Amnesia, Two Wings (Before Death Left), è disponibile su tutte le piattaforme digitali e  in promozione radiofonica nazionale dal 19 settembre. Il brano nasce da una visione intensa e simbolica: una gazza ladra trovata morta in un parco, fotografata per caso da Gieb (batterista) e Luca (ex cantante) poco prima di partire per registrare il primo album della band. Da quell’immagine sospesa tra vita e morte è germogliata una riflessione profonda: il singolo è infatti un viaggio emotivo verso il confine ultimo, quello tra disperazione e rassegnazione, tra dolore e liberazione. “Two Wings (Before Death Left)” è un concentrato di emo/punk energico e oscuro, con chitarre graffianti, sezioni ritmiche serrate e un mood sospeso tra rabbia e malinconia. Il brano non si limita a esprimere dolore, ma lo trasforma in forza catartica, in una spinta a “darci dentro”, anche quando tutto sembra privo di senso. Gli assoli di Simone (chitarra solista) aggiungono un tono avvolgente e cinematografico, portando la traccia verso momenti di apertura emotiva che restano impressi. Sullo sfondo ci sono anche gli aneddoti caotici e autentici delle sessioni in studio: cavi jack fissati con nastro di carta, pillole di caffeina come se si stesse per sollevare un bilanciere da 200 kg, e un gioco alcolico che ha fatto vomitare (letteralmente) l’anima alla band. Proprio da questo disordine, nasce l’energia travolgente del pezzo.

I The Amnesia sono una band alternative rock nata per trasformare fragilità e dolore in energia pura. Il loro suono mescola influenze metal, emo, punk e goth, alternando atmosfere cupe a momenti di grande intensità melodica. Nei testi si parla di lotta interiore, perdita, redenzione: ogni brano è un capitolo di un racconto più ampio, che cerca luce nel mezzo dell’oscurità.

Con il loro album “A Tale of a Bloody Moonlight, i The Amnesia hanno inaugurato un percorso coerente e personale, sempre a cavallo tra musica pesante e lirismo emotivo. “Two Wingsne rappresenta l’evoluzione: un singolo potente, diretto, che parla a chi si è sentito fragile almeno una volta, ma ha deciso di continuare a lottare.

Facebook: https://www.facebook.com/share/1BwqAVMek6/

Instagram: https://www.instagram.com/theamnesia.band

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@theamnesia.band?

