I MalìaTheBand pubblicano il nuovo singolo “Roma di notte”

Un brano intenso e attuale, tra pop-rock e verità sociali

Il gruppo pop-rock MalìaTheBand annuncia l’uscita del nuovo singolo “Roma di notte”, disponibile dal 6 settembre 2025 su tutte le principali piattaforme digitali. Il brano nasce nella notte tra il 22 e il 23 luglio 2013, in un momento di solitudine e riflessione: le immagini notturne di Roma, come le auto che sfrecciano isolate, le finestre aperte su stanze buie e il canto di un grillo solitario, diventano la cornice emotiva per una composizione istintiva, scritta su quattro accordi e registrata di getto per non perderne l’essenza. La versione originale, più veloce e in tonalità più alta rispetto a quella attuale, rappresenta l’inizio del percorso creativo del brano. “Roma di notte” è una canzone che, a dodici anni dalla sua ideazione, conserva una straordinaria attualità. La capitale viene descritta come una città di contrasti: affascinante e grandiosa agli occhi dei turisti, ma segnata da profonde fragilità per chi la abita. Il testo si fa portavoce di un disagio generazionale, una denuncia poetica contro un sistema che rende invisibili i giovani e sfrutta le difficoltà delle persone comuni. Al tempo stesso, lascia spazio a una speranza tenace, invitando alla resistenza e all’unione per cambiare le cose. Il primo arrangiamento del brano risale al 2014, grazie al contributo dei fondatori Annalisa e Alessio, che hanno costruito la base ritmica e armonica insieme ai primi membri della band. La versione iniziale era essenziale, ma già fortemente evocativa.

Nel 2024, MalìaTheBand ha ripreso in mano il brano con un nuovo arrangiamento, più maturo e articolato. La batteria è stata resa più corposa, con variazioni ritmiche che accompagnano l’evoluzione del testo. Il chitarrista Nazzareno ha aggiunto un riff iniziale distintivo, che si ripete lungo tutto il pezzo, alternandosi tra le due chitarre e contribuendo a definire l’identità sonora del brano. Grazie a una cura meticolosa dei suoni, il risultato finale mantiene un carattere forte ma misurato, in perfetta sintonia con il messaggio del testo. Con l’ingresso della bassista Martina, il groove del brano ha acquisito ulteriore solidità e dinamismo.

Registrata nell’aprile 2025, la versione definitiva di “Roma di notte” rappresenta un tassello fondamentale del percorso artistico di MalìaTheBand: un brano che racconta la città e il nostro tempo, con sincerità e profondità.

Ascolta la band

MalìaTheBand è un progetto musicale pop-rock cantautorale nato dall’iniziativa di Annalisa Ferraro, cantautrice e fondatrice del gruppo. L’idea prende forma per la prima volta nel 2011 sotto il nome di PK0, una band composta da quattro amici uniti dalla passione per la musica dal vivo e dalla voglia di arrangiare i primi brani originali. Le divergenze di interessi, però, portano presto allo scioglimento del gruppo. Alla fine del 2012, Annalisa incontra Alessio Sellitri, batterista con cui nasce subito un forte sodalizio artistico e umano. Insieme danno vita a una nuova formazione dal nome Malìa. Negli anni successivi si susseguono diversi musicisti, ma la stabilità desiderata tarda ad arrivare, e il progetto viene momentaneamente messo da parte. Nel 2022, Annalisa e Alessio decidono di riaprire quel cassetto. Il primo a unirsi alla nuova formazione è il chitarrista Nazzareno Rubei, seguito da un bassista che consente alla band di costruire rapidamente un repertorio misto di cover e brani originali. In pochi mesi tornano sui palchi di Roma e provincia, esibendosi in locali come la Locanda Blues, Giove, Johnnie Fox’s e altri punti di riferimento del circuito musicale live. Nel 2024 il gruppo inizia a concentrarsi esclusivamente sugli inediti. A febbraio 2025, entra a far parte della band Martina Soi, bassista che consolida definitivamente la formazione attuale. Con lei, a marzo 2025, la band si autoproduce e incide tre brani originali. Il 12 aprile 2025, esce il primo singolo ufficiale: “Carillon (la voglia di sorridere)”, pubblicato su tutte le piattaforme digitali. Lo stile musicale di MalìaTheBand fonde elementi di rock, pop e cantautorato, in un equilibrio costante tra emozione, istinto e riflessione. Le sonorità si muovono tra intensità e leggerezza, supportate da testi che raccontano esperienze personali e collettive. Nel corso dell’estate 2025, la band prosegue il lavoro in studio, pubblicando altri due singoli: “Imparare” e “Chissà (summer version)”. Il gruppo è pronto a lanciare il suo nuovo singolo “Roma di notte”, previsto per il 6 settembre 2025, mentre l’uscita del primo album completo, intitolato “Dalla fine in poi”, è attesa entro ottobre 2025. Una volta pubblicato l’album, MalìaTheBand si concentrerà sull’arrangiamento di nuovi brani per un secondo progetto discografico, già in fase embrionale.

Facebook: https://www.facebook.com/Maliatheband

Instagram: https://www.instagram.com/maliatheband

YouTube: https://youtube.com/@maliatheband

TikTok: https://www.tiktok.com/@maliatheband

Ufficio Stampa Nazionale

LIFT PromotionE-mail –lift.ufficiostampa@gmail.com

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

