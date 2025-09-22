Sonni.D pubblica il nuovo singolo “New Born”

Una dedica d’amore al figlio in arrivo

Il nuovo brano “New Born” di Sonni.D è disponibile sulle piattaforme digitali e nelle radio in promozione nazionale a partire dall’8 agosto. Il singolo, intimo e profondo, è stato scritto pochi giorni dopo la scoperta della gravidanza della moglie; si tratta di una canzone nata di getto, come un flusso spontaneo di emozioni, pensieri e promesse da padre a figlio. Con una scrittura delicata e sincera, “New Born” si presenta come un dialogo tra presente e futuro, un insieme di insegnamenti semplici ma essenziali, tra cui il valore del sorriso, del gioco e della bontà come antidoti alla tristezza e al buio della vita. Il ritornello accarezza l’ascoltatore con dolcezza, rendendo il brano un vero e proprio inno alla speranza e all’amore incondizionato.

Ascolta l’artista

Sonni.D è un autore italiano che fonde chitarre elettriche, synth nostalgici e testi sinceri, in un sound pop-rock raffinato e rilassato. Ispirato da artisti quali John Mayer, Kings of Leon, Stereophonics e dalla scena soft rock, scrive in inglese, condividendo emozioni intime e universali. Il suo singolo di debutto, “Crush on U”, è una serenata moderna dedicata alla moglie, una canzone che avrebbe voluto cantarle prima del matrimonio. Il brano è il primo assaggio di “Guitar Pills”, il suo EP di debutto in arrivo: una raccolta di canzoni che catturano momenti reali della sua vita, trasformati in musica.

