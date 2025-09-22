Pascàl pubblica il nuovo singolo “Parti”

Una malinconia che sa di mare, tequila e addii

Un giorno di fine settembre. L’aria si fa più fresca, la luce cambia, e quella malinconia tipica di fine estate diventa quasi una presenza fisica. È da questa sensazione che nasce “Parti”, il nuovo singolo di Pascàl, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 20 settembre. Scritto e composto interamente dallo stesso Pascàl, e arrangiato dal producer di fiducia Lorenzo Cuscusa, “Parti” è un brano pop/rock elettronico che racconta con autenticità e delicatezza un momento universale: l’attimo esatto in cui qualcosa finisce, ma si fatica ad accettarlo. La canzone è il tentativo di trattenere un ricordo che sta per sfumare: un amore estivo, una ragazza che parte, un’estate che non tornerà. Con immagini vivide e sincere, come “le risate al mare” o “la tequila e il limone”, Pascàl porta l’ascoltatore dentro un mondo fatto di nostalgia e bellezza fragile, dove l’assenza pesa e la musica diventa l’unico modo per dare voce a ciò che altrimenti cadrebbe nel vuoto. “Parti” è una canzone per chi ha vissuto quel preciso istante in cui si comprende che qualcosa sta finendo, ma si sceglie comunque di credere che qualcosa possa restare. Si tratta di un mix di emozioni contrastanti: malinconiche, nostalgiche e viscerali.

Ascolta l'artista

Francesco Pascale, in arte Pascàl, nasce a Carbonia nel 1996. Inizia a suonare la chitarra a 16 anni e a esibirsi dal vivo con diverse formazioni rock locali. A 21 anni sente l’esigenza di esprimere la propria interiorità in modo più diretto e personale, avvicinandosi alla scrittura cantautorale. La musica per lui è molto più di una passione: è un modo di vivere, di raccontarsi e di connettersi agli altri. Dopo la pubblicazione di diversi singoli, Pascàl è attualmente al lavoro sul suo primo EP, atteso per l’autunno, un progetto che promette di essere lo specchio fedele della sua anima in costante evoluzione.

