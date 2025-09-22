VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

News

Mobilità, Tiso (Accademia IC): “Settimana europea importante per trasporto sostenibile”

DiMarco Montini

Set 22, 2025

Mobilità, Tiso (Accademia IC): “Settimana europea importante per trasporto sostenibile”

“La Settimana europea della mobilità, che quest’anno cade tra il 16 e il 22 settembre, rappresenta un momento fondamentale per richiamare l’attenzione su un tema centrale per il futuro delle nostre città e per il benessere delle persone: la mobilità sostenibile. È una delle principali campagne di sensibilizzazione, promossa dalla Commissione europea e ha il grande merito di stimolare un cambiamento culturale e comportamentale, a favore di forme di trasporto più pulite, intelligenti e inclusive”, dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca.

“La mobilità per tutti – prosegue Tiso – significa trasporti disponibili, accessibili, economicamente sostenibili, sicuri e a misura di cittadino, indipendentemente dal reddito, dalla posizione geografica, dal genere o dalle abilità individuali. Purtroppo, oggi in Italia e in Europa sono ancora troppe le persone escluse da un sistema equo di mobilità a causa di ostacoli infrastrutturali, economici o sociali. È quella che viene definita povertà dei trasporti, una condizione che limita l’accesso al lavoro, all’istruzione, ai servizi essenziali e alla piena partecipazione alla vita sociale. La Settimana europea della mobilità – conclude – dunque non deve restare un evento isolato, ma rappresentare l’avvio o il rafforzamento di politiche locali e nazionali che mettano davvero al centro il diritto alla mobilità sostenibile e universale, come leva di coesione sociale, sviluppo sostenibile e innovazione”.

Marco Montini

More Posts

Di Marco Montini

Articoli correlati

News

Donazione di materiale scolastico al campo profughi di Via Aristide Staderini

Set 20, 2025 Priscilla Rucco
News

Avv. G. Spinapolice (esperto diritto IA): “Ottimo segnale approvazione legge 1146 su IA ed è solo l’inizio”

Set 19, 2025 Marco Montini
Arte Musica e Letteratura News

Il mondo di Ixia a Utopica Senigallia Fantasy Festival con i Faeway

Set 19, 2025 Marco Vittoria

You missed

News

Mobilità, Tiso (Accademia IC): “Settimana europea importante per trasporto sostenibile”

22 Settembre 2025 Marco Montini
Musica e Letteratura

Maila Evangelista pubblica il libro “Diario di una vita normale: la felicità è nel cammino”

21 Settembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Low Rizz pubblica il nuovo singolo “Cloudy Sun”

21 Settembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Danilo Maruca pubblica il libro “Cambia i tuoi pensieri – Cambia la tua vita”

21 Settembre 2025 Marco Vittoria