Maltempo, Confeuro: “Preoccupati per disagi e danni. Vicini alle popolazioni”

Set 22, 2025

“Confeuro sta seguendo con attenzione e preoccupazione l’evolversi della situazione meteorologica che in queste ore sta colpendo duramente il Nord Italia, provocando disagi diffusi e danni alle comunità locali, alle infrastrutture e alle attività produttive”. Lo dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro. Da Milano, dove il Seveso è esondato, all’Alessandrino, fortemente colpito dall’ondata di maltempo, fino a Como e alla sua provincia, teatro di allagamenti – ma anche altre aree del settentrione – sono numerosi i territori messi in ginocchio dalle piogge e in molti casi ancora in stato di allerta. A nome di Confeuro – prosegue – esprimiamo piena vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite e un sentito ringraziamento a tutte le forze di pubblica sicurezza che stanno intervenendo per aiutare i cittadini e ripristinare la normalità”.

“Quanto sta accadendo, dunque, accende ancora una volta i fari mediatici sulla emergenza maltempo in Italia, un paese da anni soggetto agli effetti evidenti e allarmanti. del cambiamento climatico. Effetti, lo ricordiamo, che colpiscono pure il comparto agricolo, già duramente provato: per questo torniamo a chiedere con forza alle istituzioni competenti un sistema strutturale di assicurazione del reddito agricolo, che garantisca indennizzi rapidi e certi alle imprese danneggiate da eventi meteorologici estremi. Serve una risposta concreta e tempestiva”.

