La crew MBX pubblica il singolo “Bravi Ragazzi”

DiMarco Vittoria

Set 22, 2025 #Book Promotion, #Lift Promotion, #MBX

Un brano hardcore rap contro l’ipocrisia del sistema

Il singolo “Bravi Ragazzi”, disponibile dal 5 settembre 2025 su tutti i digital store e in promozione radio nazionale, è la prima traccia ufficiale del collettivo MBX.  Prodotto da Fuzzy e registrato al Quadraro Basement, “Bravi Ragazzi” è un brano hardcore, crudo, dritto in faccia, scritto e interpretato da Haen Mc e Zapata J.

Con riferimenti al celebre film Quei bravi ragazzi, il pezzo racconta l’anima di un gruppo che rifiuta le ipocrisie moderne per affermare l’importanza di coerenza, lealtà e fratellanza, dentro e fuori dalla musica. È una vera e propria reunion del “vecchio stampo”, dove si decidono rivoluzioni e si prendono posizioni, anche con una “spedizione punitiva”, messa in scena nel video ufficiale su YouTube. Il videoclip ufficiale mostra la crew riunita attorno a un tavolo, come in un moderno consiglio di “bravi ragazzi”, in stile gangster movie, tra simbolismo urbano e realismo crudo. È la messa in scena perfetta di una visione: fare musica che suona come un colpo, ma parla come un codice d’onore.

Ascolta la crew

MBX è l’acronimo di Monti Bronx, nome storico degli anni ’90 che torna a vivere oggi sotto forma di collettivo. Nato ufficialmente nel settembre 2025, MBX è molto più di una crew musicale: è un movimento culturale urbano che unisce musica, sport, eventi e stile di vita.

La formazione fondatrice è composta da: Haen Mc (Alberto Di Domenico Riquetti), rapper partenopeo dal flow diretto e consapevole; Zapata J (Valerio Civico), liricista romano affilato e provocatorio; El Bravo (Daniele Savo), manager e imprenditore, mente organizzativa del progetto.

Oltre alla musica, MBX ha già dato vita all’Atletico MBX, squadra di calcio a 8 che rappresenta il brand anche sul piano sportivo. Una crew con una visione trasversale che punta a costruire una scena, non solo a starci dentro.

Instagram: https://www.instagram.com/mbx.2025?

YouTube: https://youtube.com/@quadrarobasement?

