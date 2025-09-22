Enrico Finazzer pubblica il romanzo “Difendete Roma!”

Un thriller storico tra spionaggio e resistenza nei giorni cruciali dell’armistizio

“Difendete Roma!” è un thriller storico ad alta tensione, dove la fiction investigativa si intreccia con il rigore della ricostruzione militare. Enrico Finazzer conduce i lettori nel cuore di una Roma che si prepara a resistere all’urto della Wehrmacht, con un intreccio tra realtà e immaginazione che tiene il lettore col fiato sospeso fino all’ultima pagina. Pubblicato da Edizioni Progetto Cultura, il romanzo rappresenta il secondo esperimento narrativo di Enrico Finazzer nel genere della storia alternativa. È il settembre del 1943 in una Roma blindata, pronta a sostenere il prevedibile urto dei tedeschi che seguirà l’annuncio dell’armistizio. Un delitto scuote gli equilibri del comando militare italiano: viene ritrovato il cadavere di un alto ufficiale del Regio Esercito, figura chiave nell’organizzazione della difesa della Capitale. Il commissario Flavio Martelli, tra i migliori investigatori della Pubblica Sicurezza, viene incaricato di indagare, affiancato, non senza tensioni, dal giovane capitano Federico Arrighi, collaboratore della vittima. I due dovranno risolvere il caso in pochi giorni, prima che la città rischi di essere travolta dall’attacco tedesco.

Enrico Finazzer è nato a Trento nell’aprile del 1969, città dove vive e lavora. Laureato in Giurisprudenza, ha proseguito gli studi in Belgio presso il Collège d’Europe e ha lavorato per la Commissione Europea, prima di intraprendere una carriera in ambito bancario tra l’Italia e Londra. Appassionato di storia militare, è autore di numerosi saggi e articoli pubblicati con Italia Storica, GMT, MMP e Storia Militare, dedicati principalmente all’artiglieria italiana e austro-ungarica, ai mezzi militari del Regio Esercito e alla storia degli Alpini. Collaboratore del Museo Nazionale Storico degli Alpini e del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, è attivo nel panorama museale e modellistico trentino. Dal 2021 si è avvicinato anche alla narrativa, esordendo con un romanzo di ucronia, al quale è seguito “Difendete Roma!”, che unisce fiction investigativa e accuratezza storica per raccontare i giorni drammatici della difesa della Capitale.

