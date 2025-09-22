VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Musica e Letteratura

Emilio Longhena pubblica il romanzo “La magica collezione”

DiMarco Vittoria

Set 22, 2025 #Book Promotion, #Emilio Longhena, #Lift Promotion

Un viaggio tra maschere, mistero e mente umana

È disponibile “La magica collezione”, il nuovo romanzo di Emilio Longhena, un’opera intensa che intreccia mistero, introspezione psicologica e suggestioni magiche. Questo libro si presenta come un giallo psicologico fuori dagli schemi, capace di immergere il lettore in una dimensione dove reale e irreale si sfiorano. Ispirato dalla passione per le maschere, Longhena costruisce una trama che esplora il lato oscuro e affascinante dell’identità. Le maschere, simboli di protezione, inganno e trasformazione, diventano qui vere protagoniste: oggetti vivi e parlanti che costringono il protagonista, il professor Mattia Risposti, a mettere in discussione tutto ciò che credeva reale. Professore universitario stimato ed esteta raffinato, Mattia vive in equilibrio tra logica e bellezza, finché un evento inspiegabile lo costringe ad affrontare il caos dell’inconscio, il peso della mente, e il confine sottile tra follia e illuminazione. “La magica collezione” è un percorso di riflessione, un invito a riconoscere la fragilità della psiche umana e a interrogarsi su cosa sia davvero reale. L’autore, con uno stile scorrevole e profondo, mescola elementi psicologici, culturali e spirituali, offrendo una lettura coinvolgente e densa di significato. Questo romanzo si rivolge a tutti coloro che amano i thriller introspettivi, gli enigmi dell’anima e i racconti in cui nulla è come sembra. Attraverso la figura carismatica di Mattia e la sua collezione “magica”, il pubblico è chiamato a esplorare i propri confini interiori.

Acquista il libro

http://emiliolonghena.it/

Emilio Longhena è nato a Brescia il 12 ottobre 1954. Musicista, docente e scrittore, ha costruito la sua carriera intrecciando arte, educazione e introspezione. Diplomato in Didattica della Musica presso il Conservatorio Venturi di Brescia e in Musicoterapia presso la Pro Civitatis Christiana di Assisi, ha insegnato educazione musicale e svolto attività concertistica. L’autore già noto per i volumi “Schegge di musicae “Spiriti liberi vagabondi” e, con “La magica collezione”, approda alla narrativa di introspezione e mistero, dimostrando ancora una volta la sua poliedrica sensibilità artistica.

Facebook: https://www.facebook.com/emilio.longhena

Instagram: https://www.instagram.com/emilio_loscrittore/

Ufficio Stampa Nazionale

BOOK Promotion

E-mail – book.promotionauthor@gmail.com

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus

Di Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

Articoli correlati

Musica e Letteratura

La crew MBX pubblica il singolo “Bravi Ragazzi”

Set 22, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Roberto Crespi con il singolo “Il cielo non è blu”

Set 22, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Emilia Testa pubblica il nuovo romanzo “Stavamo solo imparando la  vita”

Set 22, 2025 Marco Vittoria

You missed

Musica e Letteratura

La crew MBX pubblica il singolo “Bravi Ragazzi”

22 Settembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Emilio Longhena pubblica il romanzo “La magica collezione”

22 Settembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Roberto Crespi con il singolo “Il cielo non è blu”

22 Settembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Emilia Testa pubblica il nuovo romanzo “Stavamo solo imparando la  vita”

22 Settembre 2025 Marco Vittoria