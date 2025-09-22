VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Musica e Letteratura

Emilia Testa pubblica il nuovo romanzo “Stavamo solo imparando la  vita”

DiMarco Vittoria

Set 22, 2025 #Book Promotion, #Emilia Testa, #Lift Promotion

Un inno alla diversità, alla resistenza e alla bellezza di essere se stessi

Screenshot

È uscito, per Giovane Holden Edizioni, “Stavamo solo imparando la vita, il nuovo e intenso romanzo di Emilia Testa:  un’opera profondamente umana, capace di toccare con grazia e coraggio alcuni dei grandi temi del nostro tempo, come l’identità, l’amore, la libertà, la memoria e la trasformazione. Scritto nell’arco di due anni, in un periodo segnato da forti cambiamenti personali, “Stavamo solo imparando la vita” è nato da una ricerca dettagliata su luoghi ed eventi storici e sociali, e si inserisce nel filone del romanzo di formazione, rivelando però una struttura narrativa complessa e stratificata, dove passato e presente, reale e ideale, si intrecciano in un racconto potente, poetico e necessario. Ambientato tra il 1975 e il 1980, “Stavamo solo imparando la vita” segue le vicende di tre adolescenti, la giovane e inquieta protagonista, Nicola e Barbara, che attraversano l’Italia degli anni della lotta armata, tra le strade di una Napoli sospesa tra tradizione e cambiamento, una Bologna militarizzata e una Milano idealizzata come città del futuro. In questo scenario, si muovono con l’urgenza di chi cerca di sopravvivere e dare un senso alla propria esistenza, tra coraggio e fragilità, tra rabbia e sogno. Al centro della narrazione c’è l’educazione sentimentale e politica della protagonista: un amore non ricambiato per Barbara, la scoperta di sé attraverso l’amicizia con Nicola, un ragazzo che sogna di diventare donna, e il legame forte e visionario con le sue due nonne, militanti comuniste devote a Berlinguer, figure ironiche e affettuose, autentiche custodi di un’altra Italia. Con la sua scrittura densa e coinvolgente, Emilia Testa affronta temi sociali e civili, come l’inclusione, la militanza radicale, la lotta femminista, la nascita dei primi collettivi lesbici, l’importanza della memoria familiare e collettiva. La sua narrazione dà voce a chi spesso non ne ha, e lo fa senza retorica, con la forza delicata della letteratura che si fa ponte e specchio. “Stavamo solo imparando la vita” è un romanzo che è anche un atto politico, un gesto di resistenza e un canto alla bellezza della diversità.

Acquista il libro

Emilia Testa è nata a Napoli e vive a Bologna, dove ha studiato Cinema e Drammaturgia al DAMS. Lavora come visual merchandiser nel settore moda ed è autrice di racconti, poesie e romanzi. Dopo numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali (tra cui “Stabia in versi, “Io racconto e “Clepsamia), ha pubblicato nel 2021 la sua prima raccolta poetica “La logica del cuore – Ho scritto ti amo e tante altre parole sconnesse (Dantebu) e nel 2023 la raccolta di racconti “Siamo rimaste nude nello specchio (Giovane Holden Edizioni).

Instagram: https://www.instagram.com/emilia_testa_18?

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@emiliatesta541?

Facebook: https://m.facebook.com/emilia.testa.7/

Ufficio Stampa Nazionale

BOOK Promotion

E-mail – book.promotionauthor@gmail.com

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus

Di Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

Articoli correlati

Musica e Letteratura

La crew MBX pubblica il singolo “Bravi Ragazzi”

Set 22, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Emilio Longhena pubblica il romanzo “La magica collezione”

Set 22, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Roberto Crespi con il singolo “Il cielo non è blu”

Set 22, 2025 Marco Vittoria

You missed

Musica e Letteratura

La crew MBX pubblica il singolo “Bravi Ragazzi”

22 Settembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Emilio Longhena pubblica il romanzo “La magica collezione”

22 Settembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Roberto Crespi con il singolo “Il cielo non è blu”

22 Settembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Emilia Testa pubblica il nuovo romanzo “Stavamo solo imparando la  vita”

22 Settembre 2025 Marco Vittoria