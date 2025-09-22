VENTONUOVO

Chiara Pambianchi pubblica il nuovo romanzo “Il teatro dei miei sogni”

Set 22, 2025

Un viaggio tra mistero e rinascita interiore, destinato alla trasposizione teatrale

È disponibile il nuovo romanzo di Chiara Pambianchi, “Il teatro dei miei sogni”, edito dal Gruppo Albatros. Si tratta di un’opera intensa e introspettiva che unisce la tensione del giallo psicologico a una profonda riflessione sull’identità, il dolore e la ricerca di sé. Al centro della storia c’è Victor, detective dalla sensibilità acuta e dal passato tormentato. La scomparsa di Vera, una ragazza avvolta nel mistero, lo costringe ad affrontare ricordi sopiti, sogni enigmatici e il vuoto esistenziale che si porta dentro fin dall’infanzia. La sua indagine si trasforma ben presto in un viaggio interiore che scava nelle ferite mai rimarginate della sua vita: dalla perdita dei genitori biologici all’adozione da parte di una coppia di poliziotti razionali e severi, fino al crollo emotivo seguito all’ennesimo abbandono. Il romanzo si muove su più livelli: la ricerca esterna di Vera si intreccia a una narrazione simbolica e onirica, dove ogni scena è un frammento di memoria, ogni incontro un’occasione di riscatto o una trappola emotiva. Tra realtà e sogno, tra teatro e vita quotidiana, Victor affronta la complessa sfida di ritrovare se stesso.

Il teatro dei miei sogni” è un’opera letteraria carica di immagini evocative, in cui arte, teatro e psiche diventano strumenti di guarigione e conoscenza. La trama, densa e stratificata, tiene il lettore sospeso fino all’ultima pagina, offrendo allo stesso tempo un’intensa esplorazione emotiva.

L’opera ha già attirato l’attenzione del mondo teatrale: una compagnia di Ravenna ha opzionato il testo per una futura trasposizione scenica. Un riconoscimento significativo per un romanzo che fa del linguaggio visivo e simbolico una delle sue cifre stilistiche principali.

Chiara Pambianchi è nata nel 1987. Laureata in Psicologia, vive a Ravenna con la sua famiglia, due cani e due gatti. Appassionata di cinema, musica e letteratura, trova nella scrittura uno spazio creativo dove dare voce a emozioni complesse e temi profondi. “Il teatro dei miei sogni è il suo romanzo più maturo e personale, dove confluiscono la passione per l’arte, il potere dei simboli e l’indagine dell’animo umano.

