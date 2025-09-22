VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

News

Bonus Nascita, Tiso(Accademia IC): “Bene misura ma servono politiche strutturali”

DiMarco Montini

Set 22, 2025

Bonus Nascita, Tiso(Accademia IC): “Bene misura ma servono politiche strutturali”

“Il bonus nascita previsto per il 2025 rappresenta un segnale positivo da parte delle istituzioni, ma non può essere considerato una risposta sufficiente alla complessità del problema della denatalità in Italia”. Lo dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca. “Il contributo economico una tantum, parliamo di 1000 euro, finalizzato sostanzialmente a sostenere le spese iniziali legate alla nascita di un figlio, è certamente utile per le famiglie, specialmente in un momento di difficoltà economica generalizzata. Tuttavia – prosegue Tiso – servono interventi strutturali, continuativi e di ampio respiro: il sostegno alla genitorialità non può esaurirsi in una misura episodica. Per contrastare efficacemente il calo demografico occorre una visione di lungo periodo che comprenda politiche integrate su lavoro, casa, conciliazione tra vita familiare e professionale, servizi educativi e sanità territoriale. Le famiglie hanno bisogno di certezze e non di interventi spot. Accademia Iniziativa Comune e Bandiera Bianca auspicano quindi che il bonus nascita sia solo un primo passo di una strategia più ampia, capace di rimettere al centro la famiglia come risorsa fondamentale per il futuro del Paese”, chiosa Carmela Tiso.

Marco Montini

More Posts

Di Marco Montini

Articoli correlati

News

Maltempo, Confeuro: “Preoccupati per disagi e danni. Vicini alle popolazioni”

Set 22, 2025 Marco Montini
News

Mobilità, Tiso (Accademia IC): “Settimana europea importante per trasporto sostenibile”

Set 22, 2025 Marco Montini
News

Donazione di materiale scolastico al campo profughi di Via Aristide Staderini

Set 20, 2025 Priscilla Rucco

You missed

Musica e Letteratura

Enrico Finazzer pubblica il romanzo “Difendete Roma!”

22 Settembre 2025 Marco Vittoria
News

Bonus Nascita, Tiso(Accademia IC): “Bene misura ma servono politiche strutturali”

22 Settembre 2025 Marco Montini
News

Maltempo, Confeuro: “Preoccupati per disagi e danni. Vicini alle popolazioni”

22 Settembre 2025 Marco Montini
Musica e Letteratura

La crew MBX pubblica il singolo “Bravi Ragazzi”

22 Settembre 2025 Marco Vittoria