Anna Meola pubblica il romanzo “Rose Nere”

Il primo avvincente volume della saga “Inganni Perfetti”

“Rose Nere” è il primo volume della trilogia “Inganni Perfetti” firmata da Anna Meola, la scrittrice che si inserisce nella narrativa contemporanea di genere noir/thriller psicologico. La protagonista, Martina, è una giovane donna in cerca di stabilità dopo delusioni sentimentali e insoddisfazioni personali. Accetta un lavoro in un centro di assistenza per religiosi in crisi vocazionale, convinta di trovare finalmente un rifugio sicuro. Ma i corridoi silenziosi e le porte sempre chiuse dell’edificio iniziano a restituirle più ombre che risposte. Quando Riccardo Lepore, riappare improvvisamente nella sua vita, tutto si complica: è un affascinante e controverso poliziotto, coinvolto in indagini legate al G8 e a un traffico internazionale di stupefacenti. Martina si ritrova così travolta da un vortice di sospetti, inganni, attrazione e paura. La narrazione la segue in un crescendo di tensione, mentre cerca di decifrare le dinamiche oscure dell’ambiente in cui lavora e di fare luce sulla vera natura del legame che la unisce a Riccardo. Ogni personaggio, ogni luogo, ogni dettaglio è una tessera di un mosaico più grande, in cui nulla è come sembra. “Rose Nere” è un’esperienza narrativa avvolgente e viscerale, in cui la suspense si intreccia con l’introspezione psicologica, l’erotismo con la vulnerabilità, la ricerca della verità con quella della propria identità. Il ritmo incalzante e l’intensità emotiva tengono il lettore con il fiato sospeso fino all’ultima pagina, tra colpi di scena, rivelazioni e un finale che lascia il segno. Ambientato tra Genova, Roma, Bologna e Bournemouth, il libro trasforma le città in personaggi vivi, partecipi del dramma interiore della protagonista. Genova, con i suoi caruggi e la sua atmosfera sospesa tra sacro e profano, è il cuore pulsante della vicenda. Bologna e Roma sono memorie e simboli di un passato irrisolto, mentre Bournemouth, sulla costa inglese, rappresenta una parentesi di riflessione e rinascita. I temi centrali sono la solitudine, il bisogno di amore, la spiritualità, la resilienza femminile e la ricerca di senso, tutti trattati con profondità e sensibilità, in un linguaggio che oscilla tra il lirico e l’essenziale, senza mai cadere nel banale. La protagonista Martina incarna le contraddizioni dell’animo umano: forte ma fragile, determinata ma diffidente, in continua lotta tra ragione e sentimento.

Acquista il libro

Anna Meola nasce a Genova e coltiva fin da giovanissima una profonda passione per la scrittura e la musica. Dopo anni di attività tra editoria, blog culturali e progetti sociali, nel 2015 pubblica il suo romanzo d’esordio “Disperatamente Antonio”, un’opera che affronta il tema della mafia con uno sguardo umano e intenso, ricevendo menzione d’onore al concorso Club della Poesia. Nel 2020 dà avvio alla saga noir “Inganni Perfetti”, di cui “Rose Nere” rappresenta il primo tassello. Il romanzo è stato premiato al concorso letterario “Tre Colori – Inventa un film”, classificandosi tra i 200 libri più belli d’Italia. Attiva anche nel campo associativo e nella promozione della cultura, Anna Meola ha fondato e presiede l’associazione editoriale Adriano Lombardo Edizioni, ed è spesso coinvolta in progetti educativi e letterari come giurata e docente di scrittura creativa. Il suo racconto “Certi baci lasciano l’amore in bocca” è stato selezionato nel 2024 per un progetto curato dalla scrittrice Sara Rattaro e pubblicato da Morellini Editore. Con una scrittura evocativa e psicologicamente densa, Anna Meola rappresenta una delle voci emergenti più interessanti della narrativa noir italiana, capace di fondere tensione narrativa, introspezione e qualità stilistica in un equilibrio raro e affascinante.

