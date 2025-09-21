VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Musica e Letteratura

Maila Evangelista pubblica il libro “Diario di una vita normale: la felicità è nel cammino”

DiMarco Vittoria

Set 21, 2025 #Book Promotion, #Lift Promotion, #Maila Evangelista

Un memoir autobiografico sulla crescita personale, tra esperienze reali e riflessioni

Maila Evangelista presenta al pubblico il libro “Diario di una vita normale: la felicità è nel cammino”, disponibile dal 30 giugno 2025 per l’acquisto. Si tratta di un memoir autobiografico di crescita personale, pubblicato in self-publishing tramite Amazon KDP. Con uno stile diretto e coinvolgente, il libro propone un racconto ispirazionale che attraversa tappe di vita familiare, relazioni, lavoro e ricerca interiore. L’opera si rivolge a un pubblico adulto, in particolar modo, a quello femminile, interessato a storie autentiche di resilienza, consapevolezza e cambiamento. Senza proporre formule preconfezionate o risposte assolute, “Diario di una vita normaleoffre al lettore la forza della testimonianza: gli episodi personali, narrati con sincerità e ironia, diventano spunti universali capaci di risuonare con chiunque abbia vissuto trasformazioni, crisi o nuovi inizi. Un invito, pagina dopo pagina, a riscoprire il valore del percorso, più che quello del traguardo.

Acquista il libro

Maila Evangelista è architetto e interior designer. Nata a Penne nel 1981, ha intrapreso un percorso professionale internazionale che l’ha portata a fondare nel 2018 ANeMA, studio con sede nei Balcani attivo nei settori dell’architettura, design e ospitalità. Vive a Roma con il marito e i due figli. “Diario di una vita normale segna il suo esordio editoriale, unendo vita vissuta e riflessione personale in una narrazione capace di ispirare e coinvolgere.

Facebook: https://www.facebook.com/evangelistamaila/

Instagram: https://www.instagram.com/maila.evangelista/

Sito: https://mailaevangelista.com

Ufficio Stampa Nazionale

BOOK PromotionE-mail –book.promotionauthor@gmail.com

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus

Di Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

Articoli correlati

Musica e Letteratura

Low Rizz pubblica il nuovo singolo “Cloudy Sun”

Set 21, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Danilo Maruca pubblica il libro “Cambia i tuoi pensieri – Cambia la tua vita”

Set 21, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Un nuovo guardiano per le Piramidi di Giza? In uscita “L’alba di una nuova Sfinge”

Set 21, 2025 Marco Vittoria

You missed

Musica e Letteratura

Maila Evangelista pubblica il libro “Diario di una vita normale: la felicità è nel cammino”

21 Settembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Low Rizz pubblica il nuovo singolo “Cloudy Sun”

21 Settembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Danilo Maruca pubblica il libro “Cambia i tuoi pensieri – Cambia la tua vita”

21 Settembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Un nuovo guardiano per le Piramidi di Giza? In uscita “L’alba di una nuova Sfinge”

21 Settembre 2025 Marco Vittoria