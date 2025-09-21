Maila Evangelista pubblica il libro “Diario di una vita normale: la felicità è nel cammino”

Un memoir autobiografico sulla crescita personale, tra esperienze reali e riflessioni

Maila Evangelista presenta al pubblico il libro “Diario di una vita normale: la felicità è nel cammino”, disponibile dal 30 giugno 2025 per l’acquisto. Si tratta di un memoir autobiografico di crescita personale, pubblicato in self-publishing tramite Amazon KDP. Con uno stile diretto e coinvolgente, il libro propone un racconto ispirazionale che attraversa tappe di vita familiare, relazioni, lavoro e ricerca interiore. L’opera si rivolge a un pubblico adulto, in particolar modo, a quello femminile, interessato a storie autentiche di resilienza, consapevolezza e cambiamento. Senza proporre formule preconfezionate o risposte assolute, “Diario di una vita normale” offre al lettore la forza della testimonianza: gli episodi personali, narrati con sincerità e ironia, diventano spunti universali capaci di risuonare con chiunque abbia vissuto trasformazioni, crisi o nuovi inizi. Un invito, pagina dopo pagina, a riscoprire il valore del percorso, più che quello del traguardo.

Maila Evangelista è architetto e interior designer. Nata a Penne nel 1981, ha intrapreso un percorso professionale internazionale che l’ha portata a fondare nel 2018 ANeMA, studio con sede nei Balcani attivo nei settori dell’architettura, design e ospitalità. Vive a Roma con il marito e i due figli. “Diario di una vita normale” segna il suo esordio editoriale, unendo vita vissuta e riflessione personale in una narrazione capace di ispirare e coinvolgere.

