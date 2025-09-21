VENTONUOVO

Musica e Letteratura

Luca Soul Signorini pubblica la sua versione di “Colline orientali”

DiMarco Vittoria

Set 21, 2025 #Book Promotion, #Lift Promotion, #Luca Soul Signorini

Un tributo al maestro Bugelli

È disponibile su YouTube “Colline orientali, una nuova e intensa reinterpretazione firmata da Luca “Soul” Signorini: un omaggio in chiave soul al cantastorie Luigi Fabbri, in arte Bugelli, ultimo menestrello della Lunigiana. Il brano, originariamente legato alla tradizione popolare locale, rinasce con una veste sonora completamente rinnovata: una cover che fonde il soul più profondo con suggestioni folk americane, echi celtici e forti radici cantautorali. Una rilettura che conserva l’anima del testo originale ma lo trasporta in un universo musicale nuovo, elegante e viscerale. Prodotto da Luca Signorini e arrangiato dallo stesso artista insieme a Francesco Coletti, “Colline orientaliè stato registrato presso gli OZ_Lab Studio di Ozzero (MI), con l’assistenza tecnica di #IlFresko. Il risultato è un sound intimo e vibrante, che rende omaggio al passato ma parla il linguaggio del presente.

