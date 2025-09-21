Luca Soul Signorini pubblica la sua versione di “Colline orientali”

Un tributo al maestro Bugelli

È disponibile su YouTube “Colline orientali”, una nuova e intensa reinterpretazione firmata da Luca “Soul” Signorini: un omaggio in chiave soul al cantastorie Luigi Fabbri, in arte Bugelli, ultimo menestrello della Lunigiana. Il brano, originariamente legato alla tradizione popolare locale, rinasce con una veste sonora completamente rinnovata: una cover che fonde il soul più profondo con suggestioni folk americane, echi celtici e forti radici cantautorali. Una rilettura che conserva l’anima del testo originale ma lo trasporta in un universo musicale nuovo, elegante e viscerale. Prodotto da Luca Signorini e arrangiato dallo stesso artista insieme a Francesco Coletti, “Colline orientali” è stato registrato presso gli OZ_Lab Studio di Ozzero (MI), con l’assistenza tecnica di #IlFresko. Il risultato è un sound intimo e vibrante, che rende omaggio al passato ma parla il linguaggio del presente.

Guarda il video

https://www.youtube.com/watch?

Facebook: https://www.facebook.com/luca.signorini.923

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/06Z6ImChf8syGBL6J6TzfY?

Instagram: https://www.instagram.com/signorinisoul

Ufficio Stampa Nazionale

LIFT Promotion

E-mail – lift.ufficiostampa@gmail.com

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

