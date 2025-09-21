Low Rizz pubblica il nuovo singolo “Cloudy Sun”

Fra sogni idealizzati e verità crude: un sound che non lascia scampo

Il nuovo singolo di Low Rizz, “Cloudy Sun”, è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in promozione radiofonica nazionale dal 19 settembre. Il brano è nato in un pomeriggio qualunque, nel piccolo studio dove Low Rizz crea e si rifugia. Il beat è arrivato per primo, poi la scrittura è stata immediata. “Cloudy Sun” è la canzone che lui stesso definisce come “la sicurezza dell’album”: diretta, sincera, viscerale. Parla di quei momenti in cui si crede profondamente in qualcuno, in un amore che sembra puro e totale, salvo poi accorgersi che ciò che si stava vivendo non era altro che un’immagine idealizzata, proiettata su una persona che, in realtà, non esisteva davvero così. Il sole, in questa storia, è coperto da nuvole grigie. La ragazza che credeva di amare si è rivelata meschina, fredda, distante. Eppure, per un po’, Low Rizz ha continuato a vederla splendere. L’ha immaginata luminosa, ha “disegnato luce” dove non c’era. Solo dopo ha capito di aver bisogno di qualcosa di autentico, e che forse era tempo di cercare più lontano. Il sound si muove tra R&B moderno e influenze soul, con beat morbidi ma decisi, voci intime, spazi che respirano. Il testo si incastra perfettamente con l’atmosfera: suona come una confessione, ma senza vittimismo è, piuttosto, un passo avanti.

Ascolta il brano

Low Rizz è lo pseudonimo di Loris, vent’anni, nato e cresciuto nel nord Italia. Il suo percorso musicale comincia molto presto, producendo beat per altri artisti già all’età di 15 anni. In pochi anni si ritrova a collaborare con alcuni nomi di spicco dell’urban italiano, da Baby Gang a Sfera Ebbasta, ma è con la scrittura che capisce davvero di voler lasciare un segno. L’italiano non gli basta. Si esprime in inglese, l’unica lingua con cui riesce a scrivere la sua musica, quella che sente davvero sua. Non ama seguire i trend del momento, non si riconosce nel suono della scena italiana attuale, e preferisce costruire un’identità personale e coerente, rifiutando compromessi. Oggi ha scelto di firmare ogni progetto solo con il proprio nome: niente più produzioni per altri, solo canzoni che raccontano ciò che ha vissuto, come lo ha vissuto.

Instagram: https://www.instagram.com/low.rizz_?

Ufficio Stampa Nazionale

LIFT Promotion

E-mail – lift.ufficiostampa@gmail.com

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

