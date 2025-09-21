I Never Stuck pubblicano il nuovo singolo “Voglio fare l’amore”

Un inno d’amore fra leggerezza e profondità

Il nuovo singolo della band Never Stuck, “Voglio fare l’amore”, disponibile da lunedì 25 marzo su tutte le principali piattaforme digitali, da venerdì 22 agosto sarà nelle radio in promozione nazionale. Il brano è una dichiarazione d’amore schietta e autentica: un desiderio fisico che nasce da una profonda connessione emotiva, dal bisogno di trovare rifugio e sollievo nella persona amata. La canzone, fresca, diretta e orecchiabile, è caratterizzata da un ritornello che resta subito in testa, capace di coniugare leggerezza e riflessione. Il testo e la melodia sono nati di getto da Giul, cantante e bassista della band, che si è lasciato ispirare dalla sua relazione con Valentina, compagna di vita fin dai tempi del liceo. Nonostante la vita intensa da cavaliere professionista di salto ostacoli, Giul trova nel suo van privato il tempo per suonare la chitarra, leggere i libri e lasciarsi suggestionare: è proprio in questi momenti di pausa che è nato il brano. Il sound è tipico della West Coast: un pop punk rock deciso, con riff di chitarra semplici ed emozionanti, una sezione ritmica energica di basso e batteria. Il cantato diretto, senza fronzoli, è incentrato sul trasmettere un messaggio chiaro e forte al destinatario.

I Never Stuck nascono nel 2023 dal ri-incontro casuale di Giul ed Elu, già membri della storica band pop punk salernitana All Days in Garden, attiva dal 1999 al 2010 e vincitrice di Sanremo Rock 2005. Il gruppo aveva aperto concerti per artisti come Litfiba, 99 Posse, Almamegretta e altri; si è poi sciolto lasciando spazio a 15 anni di inattività. Il destino, successivamente, ha rimesso sulla stessa strada i due musicisti: durante una passeggiata per le vie di Salerno, il 28 giugno 2023, Giul ed Elu si ri-incontrano e, poco dopo, si imbattono in Rob, giovane talento della chitarra e della produzione. L’alchimia è immediata e nasce così una nuova formazione, carica di entusiasmo e voglia di fare. In pochi mesi arrivano i primi brani, le prime date live e le prime soddisfazioni: vittorie in contest locali e nazionali, e un’accoglienza calorosa da parte del pubblico.

