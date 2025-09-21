Fun Mc pubblica il nuovo brano “SONO FUORI”

Un tormentone estivo dalle sonorità funky-rap

Il singolo “SONO FUORI” del rapper romano Fun Mc, dal 18 giugno sarà finalmente disponibile su tutte le piattaforme digitali e nelle radio in promozione nazionale. Il brano si candida a diventarela hit estiva del 2025, grazie alla sua base funk anni ’80, coinvolgente e irresistibile. Il ritornello rimane impresso nella mente sin dal primo ascolto, grazie al suo essere semplice, diretto e contagioso.

“SONO FUORI” è una dichiarazione d’intenti, una ribellione contro la routine, l’ipocrisia e la monotonia quotidiana. Con un linguaggio tagliente e ironico, Fun Mc racconta la vita che tutti sognano, ma che pochi hanno il coraggio di ammettere: quella in cui ogni gesto è un’esplosione di libertà, divertimento e un pizzico di follia. Dopotutto, come dice lo stesso artista: “se non ci fosse un po’ di follia, la vita sarebbe piatta”.

Il brano è accompagnato da un videoclip super estivo, girato sotto la regia di HelidonB, che ha saputo esaltare il mood festoso, colorato e leggermente fuori dagli schemi della canzone.

Fun Mc, pseudonimo di un veterano della scena rap romana, nasce nel 1979. Inizia a fare musica nei primi anni ’90, ai tempi di Piazzale Flaminio, in un’epoca d’oro per il rap italiano. Nel 2000, insieme all’amico fraterno Rude dei Flaminio Maphia, conduce la trasmissione radiofonica “Hip Hop Story” su Radio Flash+ e Radio Incontro, e per un anno anche su TELEROMAUNO. Negli stessi anni, organizza alcuni dei primi contest hip-hop per emergenti in Italia, contribuendo alla crescita della scena underground. Nel 2010 partecipa al docufilm “Nessuna Speranza Nessuna Paura”, presentato al Festival del Cinema di Roma, che racconta le radici dell’hip hop italiano. Nel 2012 pubblica con Rude l’album “Pezzi da Galera”. Da allora continua a esibirsi in serate live, featuring e collaborazioni con artisti italiani e internazionali. Il 18 aprile 2025 ha pubblicato “Il Peso di una Lacrima”, un brano profondo che segna il ritorno dell’artista con una nuova maturità espressiva.

Facebook: https://www.facebook.com/funmc/

Instagram: https://www.instagram.com/funmc_official_79/

YouTube: https://www.youtube.com/@funerude

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@fun_mc?lang=it-IT

