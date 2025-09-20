Sir Francis pubblica il nuovo singolo “My Soul” 

Un brano urban potente e autentico che invita a difendere la propria essenza

Disponibile dal 5 settembre 2025 sugli store digitali e nelle radio in promozione nazionale, “My Soul” è il nuovo singolo di Sir Francis, pubblicato da Underbridge Records ed edito da Orangle. Il titolo della traccia suggerisce la capacità di unire testo e musica in un potente autoritratto sonoro, che lascia venire a galla l’anima dell’artista. “My Soul”, infatti è un viaggio nell’anima più profonda di quest’ultimo: la parte che brucia, lacera, resiste. Sir Francis racconta in rima le contraddizioni della realtà urbana, i sogni di successo e la pressione all’omologazione, offrendo una visione lucida e personale. Il messaggio è quello di difendere la propria autenticità, perché nulla e nessuno potrà mai distruggere ciò che si è davvero. Con un mix di liriche taglienti e una produzione che colpisce dritta al cuore, il brano si presenta come un inno alla resilienza, all’ambizione consapevole e al coraggio di scegliere se stessi.

Sir Francis, classe 1999, si distingue come una delle penne più originali del nuovo rap italiano. Il suo stile è diretto, ricco di riferimenti culturali e capace di catturare l’ascoltatore fin dal primo verso. Dopo i riscontri ottenuti con i singoli “Rebellion”, “Mad” e “Panni”, pubblicati da Underbridge Records con distribuzione Virgin Music Group, Sir Francis ha consolidato la sua presenza nella scena urban nazionale. Nel 2025 ha pubblicato anche il singolo “Califano” su Needa Records, portando la sua musica dal vivo in diverse città italiane, e confermando la sua crescita artistica e personale.

