VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Musica e Letteratura

SantoClaus pubblica il singolo “Cavalcando il Sole”

DiMarco Vittoria

Set 20, 2025 #Book Promotion, #Lift Promotion, #santoclaus

Il BaronNoir torna con un nuovo brano e l’omonimo EP

Nel cuore pulsante dell’estate, l’11 luglio, arriva il nuovo e attesissimo lavoro di SantoClaus BaronNoir: l’EP “Cavalcando il sole”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in promozione radiofonica nazionale con l’omonimo singolo. Dopo una serie di singoli apprezzati da pubblico e critica, SantoClaus BaronNoir torna con un progetto raffinato e concettualmente ambizioso, composto da tre tracce che intrecciano poesia, sonorità d’altri tempi e ricerca stilistica. Come suggerisce il titolo, l’EP è un omaggio diretto al poeta futurista Enrico Cavacchioli e alla sua raccolta poetica Cavalcando il sole (1914). L’atmosfera sonora ed estetica richiama gli anni ’30 e ’40, tra proibizionismo, jazz club americani, suggestioni noir e letterarie.

Ascolta il brano

Tracklist

1. Cavalcando il sole


Brano che dà il titolo all’EP e primo singolo in rotazione radiofonica. È una travolgente cavalcata country/western arricchita da influenze swing e charleston. La voce profonda e crooner di SantoClaus guida un testo denso e poetico, che affronta i temi della catarsi e della trasformazione, includendo citazioni tratte dalle opere di Cavacchioli.

2. L’aristocratico nero


Un intimo infie-folk con una raffinata sezione di fiati, minimale ma efficace. Il brano affronta, con tono evocativo e poetico, il tema del controllo esercitato dalle élite sulle dinamiche socio-politico-culturali mondiali.

3. Il bacio


Un folk-noir dalla vena esistenzialista, ruvido e graffiante. Il riff ipnotico del banjo e la voce roca alla Tom Waits accompagnano un testo potente e criptico, in perfetto stile SantoClaus.

Ascolta l’EP

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus

Di Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

Articoli correlati

Musica e Letteratura

La band Aporia pubblica il nuovo singolo “Vengeance Day”

Set 20, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Cajo racconta «+TTOSTOKE?!» tra ironia e spontaneità

Set 20, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

ADM Antonio pubblica il nuovo singolo “Imprevedibile”

Set 20, 2025 Marco Vittoria

You missed

Musica e Letteratura

SantoClaus pubblica il singolo “Cavalcando il Sole”

20 Settembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

La band Aporia pubblica il nuovo singolo “Vengeance Day”

20 Settembre 2025 Marco Vittoria
News

Donazione di materiale scolastico al campo profughi di Via Aristide Staderini

20 Settembre 2025 Priscilla Rucco
Musica e Letteratura

Cajo racconta «+TTOSTOKE?!» tra ironia e spontaneità

20 Settembre 2025 Marco Vittoria