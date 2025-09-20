VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Musica e Letteratura

La band Aporia pubblica il nuovo singolo “Vengeance Day”

DiMarco Vittoria

Set 20, 2025 #Aporia, #Book Promotion, #Lift Promotion

Un brano di ribellione, sofferenza e riscatto

Il nuovo singolo degli Aporia, Vengeance Day, è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 16 maggio e, da venerdì 11 luglio, entra ufficialmente in radio date, in promozione su scala nazionale e internazionale. Un brano potente e viscerale, che parla di ribellione e riscatto ed è dedicato a chi ha sofferto in silenzio, a chi è stato tradito, sottomesso o messo a tacere: un inno alla forza interiore che spinge a reagire, a farsi sentire, a trasformare il dolore in grido collettivo. La produzione è basata su un sapiente contrasto tra strofe e ritornelli: le prime si muovono su sonorità più intime, quasi da ballad, mentre i ritornelli esplodono con impatto e aggressività sia a livello vocale che strumentale. Un’alternanza che riflette il conflitto interiore e l’urgenza emotiva del testo.

Ascolta il brano

Guarda il video

Aporia è una band di Brescia nata dall’incontro di 4 musicisti guidati dal desiderio condiviso di esplorare nuovi suoni ed esprimere emozioni crude ed autentiche. Il gruppo è composto da Stefano Borghesi (voce), Stefania Preseglio (basso), Lorenzo D’Apice (chitarra) e Leonardo Zizza (batteria). Il suono diegli Aporia fonde atmosfere potenti con introspezione lirica, muovendosi tra alternative-rock, influenze post-grunge e trame moderne. Ogni traccia è una ricerca di equilibrio tra energia e vulnerabilità, impatto sonoro e profondità emotiva.

Instagram: https://www.instagram.com/aporia.bnd/

Apple Music: https://music.apple.com/it/artist/aporia/1699264364

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@aporia.bnd

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus

Di Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

Articoli correlati

Musica e Letteratura

SantoClaus pubblica il singolo “Cavalcando il Sole”

Set 20, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Cajo racconta «+TTOSTOKE?!» tra ironia e spontaneità

Set 20, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

ADM Antonio pubblica il nuovo singolo “Imprevedibile”

Set 20, 2025 Marco Vittoria

You missed

Musica e Letteratura

SantoClaus pubblica il singolo “Cavalcando il Sole”

20 Settembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

La band Aporia pubblica il nuovo singolo “Vengeance Day”

20 Settembre 2025 Marco Vittoria
News

Donazione di materiale scolastico al campo profughi di Via Aristide Staderini

20 Settembre 2025 Priscilla Rucco
Musica e Letteratura

Cajo racconta «+TTOSTOKE?!» tra ironia e spontaneità

20 Settembre 2025 Marco Vittoria