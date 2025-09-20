La band Aporia pubblica il nuovo singolo “Vengeance Day”

Un brano di ribellione, sofferenza e riscatto

Il nuovo singolo degli Aporia, “Vengeance Day”, è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 16 maggio e, da venerdì 11 luglio, entra ufficialmente in radio date, in promozione su scala nazionale e internazionale. Un brano potente e viscerale, che parla di ribellione e riscatto ed è dedicato a chi ha sofferto in silenzio, a chi è stato tradito, sottomesso o messo a tacere: un inno alla forza interiore che spinge a reagire, a farsi sentire, a trasformare il dolore in grido collettivo. La produzione è basata su un sapiente contrasto tra strofe e ritornelli: le prime si muovono su sonorità più intime, quasi da ballad, mentre i ritornelli esplodono con impatto e aggressività sia a livello vocale che strumentale. Un’alternanza che riflette il conflitto interiore e l’urgenza emotiva del testo.

Ascolta il brano

Guarda il video

Aporia è una band di Brescia nata dall’incontro di 4 musicisti guidati dal desiderio condiviso di esplorare nuovi suoni ed esprimere emozioni crude ed autentiche. Il gruppo è composto da Stefano Borghesi (voce), Stefania Preseglio (basso), Lorenzo D’Apice (chitarra) e Leonardo Zizza (batteria). Il suono diegli Aporia fonde atmosfere potenti con introspezione lirica, muovendosi tra alternative-rock, influenze post-grunge e trame moderne. Ogni traccia è una ricerca di equilibrio tra energia e vulnerabilità, impatto sonoro e profondità emotiva.

Instagram: https://www.instagram.com/aporia.bnd/

Apple Music: https://music.apple.com/it/artist/aporia/1699264364

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@aporia.bnd

