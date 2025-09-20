I Lost Reflection tornano con “Into the Social Network” in una nuova versione: un grido hard rock contro la dipendenza digitale

Il singolo già contenuto nel concept album “Trapped in the Net” esce ora con una nuova veste per Elevate Records e sarà in radio dall’11 giugno

Pubblicato il 6 giugno da Elevate Records e in promozione radiofonica nazionale e internazionale dall’11 giugno, “Into the Social Network” è il singolo dei Lost Reflection, storica band hard rock italiana. Il brano, originariamente incluso nell’album “Trapped in the Net” del 2018, viene oggi riproposto in una versione remixata più diretta e attuale, che ne amplifica la potenza melodica e il messaggio senza tempo.

“Into the Social Network” è uno dei brani simbolo di un concept album dedicato alla dipendenza da social media, una tematica oggi più che mai urgente e trasversale. Il brano fotografa la trappola digitale nella quale la società contemporanea è caduta, tra illusioni, compulsioni e disconnessioni umane. Le liriche mantengono intatta la forza originaria, ma è nel nuovo sound, più immediato, tagliente e moderno, che il messaggio si fa ancora più incisivo. Il singolo rappresenta una perfetta sintesi dello stile Lost Reflection: hard rock potente e melodico, dalle radici classiche, ma sempre proiettato verso l’attualità. Un suono riconoscibile che unisce aggressività e riflessione, tecnica e cuore.

Attivi dal 1996, i Lost Reflection prendono il nome da una canzone dei Crimson Glory, con i quali vantano un legame diretto: Fabrizio Fulco, fondatore e frontman della band, ha suonato come bassista per Ben Jackson (storico chitarrista dei Crimson Glory) nel progetto Ben Jackson Group, durante il suo periodo in Florida. La band ha all’attivo tre album e ha diviso il palco con autentiche leggende dell’hard rock e metal mondiale, tra cui Marky Ramone, Gilby Clarke, Geoff Tate, David Ellefson, Axel Rudy Pell, Enuff’z’nuff, Rowan Robertson, Anvil, Nashville Pussy, oltre a nomi storici italiani come Pino Scotto, Strana Officina, Elektradrive e molti altri. “Into the Social Network” è un manifesto musicale che parla a tutti: un invito a risvegliarsi e a riconnettersi con la realtà, con l’energia e l’urgenza che solo il rock sa trasmettere.

