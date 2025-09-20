Fil pubblica il nuovo singolo “Sospiro”

Un brano intimo e malinconico che profuma di Brasile

“Sospiro” è il nuovo singolo di Fil, disponibile dal 12 settembre sugli store digitali e nelle radio in promozione nazionale. Il brano cavalca l’immaginario di un sognatore innamorato, sospeso tra ricordi e desideri. In attesa di sapere se la vita gli darà un’altra possibilità per rivedere la persona amata, il protagonista si lascia trasportare dalle immagini del passato e si abbandona a un intimo e struggente sospiro. Tra influenze brasiliane e dolci sfumature melodiche, “Sospiro” è una ballata delicata e intensa, perfetta per accompagnare i pensieri di fine estate e i silenzi carichi di significato.

Ascolta l’artista

Fil, all’anagrafe Filippo Filidei, nasce a Faenza nel 1992. Cresciuto tra Imola e Marina Romea, inizia il suo percorso artistico in Spagna, dove si avvicina al rap e alla musica di protesta, pubblicando con lo pseudonimo Flep. L’esperienza spagnola segna una svolta per Fil, che trova nella chitarra un mezzo per esplorare nuove sonorità e temi, tra cui l’amore, traendo ispirazione dalle sfumature del flamenco. Nel corso degli anni, Fil ha vissuto in Uruguay e in Australia, esperienze che hanno arricchito la sua visione artistica e alimentato il suo desiderio di esprimere emozioni e storie attraverso la musica. Con “Sospiro”, Fil conferma la sua versatilità e di raccontare l’amore in tutte le sue forme: dal desiderio più viscerale alla nostalgia più profonda.

