Fil pubblica il nuovo singolo “Sospiro”

Marco Vittoria

Set 20, 2025

Un brano intimo e malinconico che profuma di Brasile

Sospiro” è il nuovo singolo di Fil, disponibile dal 12 settembre sugli store digitali e nelle radio in promozione nazionale. Il brano cavalca l’immaginario di un sognatore innamorato, sospeso tra ricordi e desideri. In attesa di sapere se la vita gli darà un’altra possibilità per rivedere la persona amata, il protagonista si lascia trasportare dalle immagini del passato e si abbandona a un intimo e struggente sospiro. Tra influenze brasiliane e dolci sfumature melodiche, “Sospiro” è una ballata  delicata e intensa, perfetta per accompagnare i pensieri di fine estate e i silenzi carichi di significato.

Ascolta l’artista

Fil, all’anagrafe Filippo Filidei, nasce a Faenza nel 1992. Cresciuto tra Imola e Marina Romea, inizia il suo percorso artistico in Spagna, dove si avvicina al rap e alla musica di protesta, pubblicando con lo pseudonimo Flep. L’esperienza spagnola segna una svolta per Fil, che trova nella chitarra un mezzo per esplorare nuove sonorità e temi, tra cui l’amore, traendo ispirazione dalle sfumature del flamenco. Nel corso degli anni, Fil ha vissuto in Uruguay e in Australia, esperienze che hanno arricchito la sua visione artistica e alimentato il suo desiderio di esprimere emozioni e storie attraverso la musica. Con “Sospiro”, Fil conferma la sua versatilità e di raccontare l’amore in tutte le sue forme: dal desiderio più viscerale alla nostalgia più profonda.

Instagram: https://www.instagram.com/filmusicofficial?

YouTube: https://youtube.com/@fil6692?

Apple Music: https://music.apple.com/it/artist/fil/1727169678

Ufficio Stampa Nazionale

LIFT Promotion

