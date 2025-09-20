Donazione di materiale scolastico al campo profughi di Via Aristide Staderini

COMUNICATO STAMPA



L’Associazione The Ahmadiyya Muslim Jama’at e AssoTutela hanno donato astucci scolastici completi per i più di 40 studenti in età scolare presenti nel campo profughi di Via Aristide Staderini, 9 a Roma. L’iniziativa, fortemente voluta dal Dott. Michel Maritato, presidente di AssoTutela, nasce dalla consapevolezza che la prima settimana di scuola rappresenta spesso un momento di particolare difficoltà per molte famiglie.

Il progetto ha visto una stretta collaborazione tra le organizzazioni: il Dott. Maritato ha coordinato l’intervento di AssoTutela, mentre dal lato dell’Ahmadiyya Muslim Jama’at, la donazione è stata organizzata esclusivamente dalla Lajna Ima’illah, l’associazione femminile fondata nel 1922 in India per lo sviluppo spirituale ed educativo delle donne musulmane, che ha come missione dimostrare attraverso azioni concrete che l’Islam incoraggia attivamente l’educazione per tutti, con particolare attenzione alla formazione delle donne.

La consegna si è svolta nella mattinata del 20 settembre 2025 con la presenza diretta del Dott. Maritato e di due volontari dell’Ahmadiyya Muslim Jama’at, Naveedul Islam e MD Koraisin Ahmad, coordinati dalla presidente locale della Lajna Ima’illah.

“Questa donazione rappresenta un esempio concreto di come diverse realtà associative possano unire le forze per rispondere ai bisogni più immediati della comunità,” ha dichiarato il Dott. Michel Maritato. “È importante sostenere chi si trova in difficoltà, specialmente quando si tratta dell’educazione dei bambini, che rappresenta il futuro della nostra società,” ha aggiunto la Presidente Nazionale della Lajna Ima’illah Italia, Sumera Sarah Tariq.

L’Imam Tariq ha sottolineato come “nell’Islam, tendere una mano a chi ha bisogno sia un dovere religioso e spirituale. Speriamo di poter continuare a lavorare su progetti simili, perché non c’è nulla di più gratificante che raggiungere il prossimo con una mano tesa.”

Le due associazioni hanno espresso l’intenzione di proseguire la collaborazione in future iniziative di carattere umanitario.

