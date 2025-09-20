ADM Antonio pubblica il nuovo singolo “Imprevedibile”

Un debutto autentico e personale, nato dalla necessità

ADM Antonio segna il debutto con il suo primo singolo “Imprevedibile”, un brano autentico, diretto e profondamente personale, disponibile dal 19 settembre sugli store digitali e nelle radio in promozione nazionale. Scritto in pochi minuti, quasi in un flusso di coscienza istintivo e sincero, “Imprevedibile” nasce nella stanza dell’artista, riga dopo riga, come se avesse una sua urgenza di esistere. Questo processo creativo fulmineo sottolinea la natura viscerale del pezzo e la sua capacità di imporsi con forza su altri brani scritti in passato, ma mai pubblicati. Il singolo si muove tra sonorità pop ed elettropop, con un arrangiamento che parte da una struttura essenziale: un classico giro di accordi che accompagna una melodia inizialmente canticchiata, evolvendosi poi in un crescendo emotivo e musicale. Il pre-chorus lascia spazi di vuoto che anticipano un inciso potente e raddoppiato, a simboleggiare lo yin e lo yang, mentre lo special finale suggella l’anima “imprevedibile” del pezzo. Testualmente, “Imprevedibile” è una presa di coscienza: parla di cadute, delusioni, paura di sbagliare, ma anche di voglia di riscatto, di risalita, di trasformazione. È un invito a lasciarsi andare, a navigare tra gli opposti, a trovare l’equilibrio dentro il disordine; è la voce di un’anima inquieta, ma lucida, che sceglie ogni giorno da che parte stare, accettando tutte le proprie sfumature. Con questo singolo, l’artista inaugura un progetto musicale che è un inno alla libertà di espressione, all’accettazione di sé e alla complessità dell’essere umano: un viaggio sonoro e introspettivo, per chi non ha paura di guardarsi dentro.

ADM Antonio, all’anagrafe Antonio Di Mauro, è un cantautore, vocal coach e performer nato a Catania, alle pendici dell’Etna. Diplomato in Canto Moderno Rock & Pop (Trinity London College, Grade 8), è anche Vocal Coach certificato secondo il metodo europeo VEM (Vocal Equilibrium Method) e Operatore in Primo Soccorso Vocale, riconosciuto dagli enti CONI e Fipass. Da sempre appassionato di canto, ha intrapreso un lungo percorso di formazione dedicato alla tecnica vocale e alla ricerca espressiva, con l’obiettivo di tradurre in musica il tumulto di emozioni che porta dentro. Tra le sue influenze artistiche spiccano nomi del calibro di John Legend, Sam Smith, Calum Scott, Bruno Mars, James Arthur, Coldplay, Marco Mengoni e Annalisa. Ha studiato armonia musicale, songwriting ed ear training con il Maestro Stefano Fonzi (Music Academy, Avezzano) e ha preso parte a importanti masterclass, tra cui “Frittura Creativa” di Serena Brancale e“Presenza Scenica” di Giovanna D’Angi. Nel 2024 ha accompagnato come vocal coach alcuni artisti nella preparazione delle esibizioni di uno dei contest nazionali di “Casa Sanremo”. Dal 2016 è parte integrante del progetto “Gospel Vibes” come co-direttore e performer. È anche frontman di una tribute band dei Blues Brothers, con cui ha partecipato a numerosi eventi live in Sicilia e ha conquistato il secondo posto al Tour Music Fest nel 2018 a Roma. Ha all’attivo diverse partecipazioni televisive e radiofoniche, come ospite di programmi tra cui “Telesiculissimi” e “Prima Tv”, e ha preso parte a spettacoli teatrali come Broadway Celebration, al Teatro Metropolitan di Catania. Ha inoltre collaborato con artisti emergenti registrando cori in brani inediti.

Con “Imprevedibile”, ADM Antonio dà inizio a un nuovo percorso artistico che pone al centro la verità emotiva, la libertà creativa e l’integrazione degli opposti, come strumento di crescita personale e musicale.

