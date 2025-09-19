Rugge pubblica il nuovo singolo “Firmato amore mio”

Una relazione finita, parole che bruciano e il coraggio di restare in piedi

Dopo il suo debutto con “Non tutto funziona“, Rugge torna con un nuovo brano carico di emozione e verità. Il singolo, intitolato “Firmato amore mio”, è disponibile dal 19 settembre 2025 su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Si tratta di una canzone intensa, che affonda le sue radici in una relazione finita troppo presto.

«Per me questo brano ha un significato enorme perché parla di una relazione fallita, dove lei non riesce ad apprezzare ciò che ha. Il ritornello racchiude perfettamente il dolore che resta alla fine: si sente il peso di essere stati trattati male, soprattutto a livello mentale. È la storia di chi cerca di andare avanti da solo, anche se l’oscurità è forte e non è facile uscirne.»

Con una scrittura autentica e senza filtri, Rugge si conferma portavoce di una generazione che ha bisogno di verità, più che di hit da social.

Guarda il videoclip

Davide Ruggeri, in arte Rugge, scrive le sue prime canzoni a 15 anni. Fin da subito si distingue per il suo stile sincero e diretto, lontano dai trend temporanei: la sua musica nasce dal desiderio di colpire chi ascolta con le parole, più che con ritmi virali. I suoi testi affrontano tematiche universali: relazioni complicate, amore non corrisposto, rapporti tossici, e lo fanno con una maturità rara per la sua età. Dopo anni passati a scrivere e riscrivere senza pubblicare nulla, nel luglio 2024 entra per la prima volta in studio e pubblica il suo primo singolo, “Non tutto funziona”, seguito da altri due brani. Ad oggi ha quattro canzoni già pronte, e un obiettivo chiaro: trasformare la musica in un lavoro, per poter consolare, accompagnare e far sentire meno sole le persone che si ritrovano nelle sue parole.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

