Il mondo di Ixia a Utopica Senigallia Fantasy Festival con i Faeway.

I Faeway, progetto musicale celtico-fantasy che mette insieme tre cantautori (Ida Elena, Ixia e Marco Palazzi), saranno domani 21 settembre alle 18.30 a Utopica Senigallia Fantasy Festival, il nuovo festival fantasy pop organizzato da LEG Live Emotion Group che si tiene a Senigallia da oggi venerdì 19 settembre fino a domenica 21.

I Faeway creano un’esperienza sonora magica, in cui la musica e l’immaginazione si mescolano dando origine a un’avventura attraverso universi lontani.

Il mondo di Ixia a Utopica Senigallia Fantasy Festival con i Faeway – le dichiarazioni

A parlare dei Faeway e della sua forte esperienza di vita è Ixia, un vero esempio di coraggio e determinazione. «Fino al 2020 ho avuto il privilegio di poter fare i concerti in piedi senza problemi, poi sono rimasta sulla sedia a rotelle – esordisce Ixia – Per due anni mi sono fermata in modo che si potesse risolvere la situazione, ma visto che le cose non cambiavano, ho deciso di riprendere in mano la mia vita ricominciando a fare ciò che facevo prima ripartendo con gli eventi dell’associazione culturale Musica Celtica APS di cui sono presidente e da lì tutto è ricominciato! ».

Il mondo di Bigo Live

Su quale sia stata la chiave di volta della sua situazione aggiunge: «Ho avuto la grande fortuna di essere stata introdotta nel mondo di Bigo Live, nel quale faccio streaming. Me lo ha fatto conoscere Ida Elena, l’altra ragazza dei Faeway. Grazie a questa applicazione ho di nuovo avuto stimoli: cantavo tutti i giorni live, mi è riscattata la molla. Quelli di Bigo Live mi hanno anche trascinato anche a Sanremo. Nel momento in cui io sono stata la prima a smettere di mettermi i paletti, pian piano mi sono accorta che ero stata io a fermarmi, mentre gli altri sono stati ben felici di inglobarmi di nuovo nell’ambiente. Il loro amore con i fatti e non a parole mi ha convinto».

La passione per il genere celtico

Ixia spiega poi come si sia avvicinata al genere celtico: «La passione è nata quando avevo 19 anni, iniziando a giocare di ruolo dal vivo. Con gli altri due membri dei Faeway avevo già lavorato: con Ida nel 2011 in una tribute dei Blackmore’s Night e poi con Marco invece nella Marco Palazzi Band che era più fantasy rock».

I Faeway sono molto attesi sul Main Stage di Utopica: «Porteremo un repertorio che spazierà fra colonne sonore di videogiochi e film fantasy come ‘Il Signore degli Anelli’ e abbiamo inserito anche un inedito a testa» dichiara ancora Ixia che poi ci regala una vera e propria chicca: «Abbiamo costruito con l’aiuto di mio marito, che è anche il tour manager, un trono tutto intorno alla sedia a rotelle: stando sul palco mi rendevo conto che le persone si distraevano guardando la sedia. Abbiamo cercato di creare qualcosa che potesse camuffarla in modo da non spezzare l’atmosfera».

L’ultimo messaggio di Ixia ne evidenzia tutta la forza e personalità: «Si deve fare attenzione quando ci si sente in difficoltà: oltre a guardare il problema in se, bisognerebbe guardare il modo in cui lo si sta affrontando perché è quello il problema maggiore».

