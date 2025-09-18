VENTONUOVO

Marino, Pace(Pd): “Silenzio assordante su nomina assessore Lavori Pubblici”

Set 18, 2025

Marino, Pace(Pd): “Silenzio assordante su nomina assessore Lavori Pubblici”

“Finite le vacanze estive, a Marino si apre un nuovo anno istituzionale, ma ancora una volta si riparte con gravi incertezze sul fronte dei lavori pubblici. Emblematica è la vicenda legata all’assessorato ai Lavori Pubblici: dopo la revoca dell’incarico dell’assessore Giuseppe Toppi, avvenute ormai oltre un mese fa, la delega è rimasta nelle mani del sindaco. Ad oggi non è stato ancora nominato un nuovo assessore, e sul tema è calato un silenzio preoccupante. Ci chiediamo: cosa si nasconde dietro questa lunga attesa? Il sindaco Cecchi intende forse trattenere per sé la delega, nonostante i molteplici impegni? Oppure si sta consumando un braccio di ferro all’interno della maggioranza, tra logiche spartitorie e tensioni interne? Il Partito Democratico di Marino – circolo Bruno Astorre chiede chiarezza e trasparenza. La città non può essere ostaggio di scelte politiche opache o calcoli di convenienza. I cittadini hanno diritto a un governo locale efficiente, competente e presente. Chiediamo che da Palazzo Colonna arrivino risposte concrete e immediate. Marino ha bisogno di amministratori all’altezza delle sfide che ci attendono, non di un teatrino politico che rischia di paralizzare l’azione amministrativa e danneggiare la qualità della vita dei marinesi”.
Così, in una nota stampa, Daniela Pace, Segretario cittadino PD Marino – Circolo Bruno Astorre

