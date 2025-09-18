VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Musica e Letteratura

LaLadra pubblica il nuovo singolo “Capolinea”

DiMarco Vittoria

Set 18, 2025 #Ada Music, #Capolinea, #Federico Poggipollini, #LaLadra, #Rivertale, #sfera cubica, #Susie Regazzi

LaLadra, progetto nato dall’incontro tra Susie Regazzi e Federico Poggipollini, presenta il nuovo singolo “Capolinea”, disponibile su tutti gli store digitali. Il brano si affianca ai precedenti “Cv”, “E così sia”, “Siamo tra quelli” e “Offline”, anticipando l’uscita del primo LP atteso per il prossimo autunno.

Riff taglienti e un basso pulsante, “Capolinea affonda nel post-punk/new wave con un’urgenza lirica che brucia sotto pelle e ci restituisce una severa critica sociale come in fondo sembra preannunciarsi in tutto il disco in arrivo. È una canzone diretta, provocatoria, che fotografa vizi e contraddizioni di un presente in bilico tra difficoltà emotiva e fisica. Un nuovo tassello che conferma LaLadra come una delle realtà più incisive e contemporanee della scena alternativa italiana.

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus

Di Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

Articoli correlati

Musica e Letteratura Promozione

Dove non arrivano scuola, politica e TV, arriva il rap: DannyZ e gli “Occhi Chiusi” di una generazione che non si arrende

Set 17, 2025 Agata Giuliano
Musica e Letteratura

MalìaTheBand, tra memoria e futuro con “Roma di notte”

Set 17, 2025 Marco Vittoria
Arte Musica e Letteratura

“Centerstage”: omaggio a Ella Fitzgerald firmato N’Kenge

Set 16, 2025 Marco Vittoria

You missed

Musica e Letteratura

LaLadra pubblica il nuovo singolo “Capolinea”

18 Settembre 2025 Marco Vittoria
News

Marino, Pace(Pd): “Silenzio assordante su nomina assessore Lavori Pubblici”

18 Settembre 2025 Marco Montini
Agroalimentare Cultura

Debarcader, dal 1950 a oggi: la storia e i sapori del ristorante sulle sponde del Danubio

17 Settembre 2025 Martina Paparusso
Musica e Letteratura Promozione

Dove non arrivano scuola, politica e TV, arriva il rap: DannyZ e gli “Occhi Chiusi” di una generazione che non si arrende

17 Settembre 2025 Agata Giuliano