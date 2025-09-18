LaLadra pubblica il nuovo singolo “Capolinea”

LaLadra, progetto nato dall’incontro tra Susie Regazzi e Federico Poggipollini, presenta il nuovo singolo “Capolinea”, disponibile su tutti gli store digitali. Il brano si affianca ai precedenti “Cv”, “E così sia”, “Siamo tra quelli” e “Offline”, anticipando l’uscita del primo LP atteso per il prossimo autunno.
Riff taglienti e un basso pulsante, “Capolinea“ affonda nel post-punk/new wave con un’urgenza lirica che brucia sotto pelle e ci restituisce una severa critica sociale come in fondo sembra preannunciarsi in tutto il disco in arrivo. È una canzone diretta, provocatoria, che fotografa vizi e contraddizioni di un presente in bilico tra difficoltà emotiva e fisica. Un nuovo tassello che conferma LaLadra come una delle realtà più incisive e contemporanee della scena alternativa italiana.