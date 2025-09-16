VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

News

Ue, Confeuro: “Bene conferenza Ventotene. Per una vera Europa dei popoli”

DiMarco Montini

Set 16, 2025

Ue, Confeuro: “Bene conferenza Ventotene. Per una vera Europa dei popoli”

“Accogliamo con grande favore l’iniziativa della Prima Conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia, un evento di straordinaria rilevanza che ha riportato al centro del dibattito i valori fondanti dell’Unione Europea: libertà, pace e democrazia. Ringraziamo la Vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno per la promozione di questa importante occasione di confronto, così come l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e la Rappresentanza della Commissione Ue in Italia per l’organizzazione”. Lo dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro. “A nostro giudizio, l’evento – prosegue – ha avuto anche il merito di riaccendere i riflettori sulla necessità urgente di ripensare l’Unione Europea, oggi ancora troppo lenta, ingessata e spesso ingovernabile. In un contesto globale sempre più instabile e complesso, l’Europa deve sapersi rinnovare, dotandosi di strumenti più snelli, efficaci e democratici. Serve una nuova architettura istituzionale capace di agire con rapidità e coesione, per affrontare le grandi sfide comuni: dalla transizione ecologica alla sicurezza alimentare, dalla tutela dei diritti umani alla difesa della pace. Come Confeuro – conclude Tiso – crediamo in un’Europa dei popoli, capace di ascoltare i territori, valorizzare le realtà agricole e promuovere uno sviluppo sostenibile. Ventotene rappresenta un simbolo, ma anche un punto di ripartenza per costruire un’Unione davvero unita, forte e protagonista nel mondo”.

Marco Montini

More Posts

Di Marco Montini

Articoli correlati

News

Ambiente, Tiso(Accademia IC): “Italia leader riciclo vetro: rafforzare filiera”

Set 16, 2025 Marco Montini
News

Tribunale di Velletri: niente struttura per anziani per Rapone Costantino

Set 15, 2025 Lorena Fantauzzi
News

Lanuvio, successo per la Festa dell’Uva e del Vino. L’assessore Quadrana: “Una scommessa vinta, grazie a chi ha collaborato”

Set 15, 2025 Marco Montini

You missed

Arte Musica e Letteratura

“Centerstage”: omaggio a Ella Fitzgerald firmato N’Kenge

16 Settembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Premio Apulia Voice, ottava edizione: la Puglia al centro della musica emergente

16 Settembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

INTERVISTA- “Bravi Ragazzi”, il ritorno del rap crudo secondo MBX

16 Settembre 2025 Marco Vittoria
News

Ue, Confeuro: “Bene conferenza Ventotene. Per una vera Europa dei popoli”

16 Settembre 2025 Marco Montini