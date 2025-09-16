Premio Apulia Voice, ottava edizione: la Puglia al centro della musica emergente

Al via le iscrizioni dal 1° settembre, casting online e live, tre categorie in gara e finale al Teatro Orfeo di Taranto con la Music Conference dedicata alla formazione musicale

Riparte il Premio Apulia Voice, giunto alla sua ottava edizione, appuntamento ormai consolidato per la scoperta e la valorizzazione dei nuovi talenti musicali.

Le iscrizioni saranno aperte dal 1° al 30 settembre 2025 esclusivamente sul sito www.maeventipuglia.it , nella sezione dedicata al Contest.

Gli artisti avranno la possibilità di partecipare gratuitamente ai casting scegliendo tra la modalità online e quella dal vivo, con le selezioni che si terranno nelle sedi di Bari, il 5 ottobre, e Taranto, il 12 ottobre. Confermate anche quest’anno le tre categorie in gara: Junior, Senior e Inediti.

La fase finale è in programma il 29 e 30 novembre nello storico Teatro Orfeo di Taranto, due giornate che uniranno spettacolo e formazione. Prima della gara canora, prevista per domenica 30 novembre alle ore 19:30, infatti, spazio alla Music Conference, che il 29 e la mattina del 30 proporrà incontri, workshop e stage con esperti del settore, aperti ai finalisti, a tutti i partecipanti ai casting e anche agli artisti esterni interessati a un percorso di crescita.

Svelati i primi nomi della commissione artistica, che vedrà la presenza di Renato Tanchis, Direttore Catalogo di Warner Music Italia, il gradito ritorno di Rory Di Benedetto, autore di fama, produttore e manager, già auditore di X-Factor e giudice delle sfide di “Amici”, e la partecipazione della giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Bianca Chiriatti. Nelle prossime settimane saranno annunciati ulteriori componenti della giuria.

Il Premio Apulia Voice è organizzato dalla M.A. Eventi con il contributo del Consiglio Regionale della Puglia e con il patrocinio di Nuovo Imaie e Puglia Sounds.

“Siamo pronti per questa nuova edizione – commenta il direttore artistico Mimmo Taurino – che parte come sempre dalla Puglia, ancora al centro della musica emergente, ed è pronta ad accogliere nuovamente artisti provenienti da tutta la penisola. La commissione artistica quest’anno è impreziosita dalla partecipazione di Renato Tanchis, A&R di una delle tre major della musica internazionale, dal gradito ritorno di Rory Di Benedetto, autore di fama e giudice in alcune puntate dell’ultima edizione di “Amici”, e dalla giornalista professionista Bianca Chiriatti, esperta del settore musicale”.

Grande attenzione sarà riservata anche alla comunicazione, con l’Apulia Talk a cura di KiFra Comunicazione&Eventi, tra i media partner dell’iniziativa, e con dirette streaming e radiofoniche della serata.

