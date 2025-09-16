“Centerstage”: omaggio a Ella Fitzgerald firmato N’Kenge

Con “Centerstage”, N’Kenge celebra l’eredità di preziose origini del jazz e la potenza del live. Registrato durante l’Ella Fitzgerald Festival, il disco unisce standard immortali come “Summertime” e “Minnie the Moocher” a brani originali, mostrando un talento capace di spaziare tra jazz, soul, pop e Broadway.

«C’è una magia unica nei concerti dal vivo: la connessione con il pubblico e i momenti spontanei che prendono vita nella musica» racconta N’Kenge. Tra omaggi alla tradizioni e nuove scritture. Lei che, ricordiamolo, è stata nominata ai Tony, agli Emmy e ai Grammy, e che si è anche esibita come solista in prestigiose sale da concerto di fama mondiale come la Carnegie Hall, l’Alice Tully Hall del Lincoln Center, il Madison Square Garden e ha diretto concerti pop e lirici con la Houston Symphony, la Seattle Symphony, la Jacksonville Symphony, la Cincinnati Symphony, la Indianapolis Symphony e la Cleveland Orchestra, solo per citarne alcune.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

