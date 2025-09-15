L’anima jazz di Lizzie Thomas si risveglia con “Awakening”

Dopo il successo di “New Sounds from the Jazz Age” e “Duo Encounters”, Lizzie Thomas firma con “Awakening” l’album deputato ad essere il suo più personale di una carriera che ad oggi porta a casa importanti traguardi a livello internazionale. Un disco che mescola tradizione e modernità, dalle atmosfere intime del jazz al calore del neo-soul, fino a un pop vocale di respiro internazionale. Definito da critici come “un’opera di saggezza e profondità”, “Awakening” non è solo un album, ma un atto di emancipazione e rinascita che celebra la libertà creativa e l’autenticità, abbandonando il tradizionale contrabbasso per il basso elettrico e portando l’organo Hammond B3 nella band principale, rimodellando il suo suono con calore, anima e un tocco moderno.

«Finalmente mi sono concessa il permesso di proclamare la mia voce. Questo album parla di disimparare ciò che ti è stato insegnato e di risvegliarti alla consapevolezza di chi sei veramente: che la vita non solo ti offre una seconda possibilità, ma ti sfida a inseguire i tuoi sogni». L. Thomas

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

