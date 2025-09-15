L’anima jazz di Lizzie Thomas si risveglia con “Awakening”

Dopo il successo di “New Sounds from the Jazz Age” e “Duo Encounters”, Lizzie Thomas firma con “Awakening” l’album deputato ad essere il suo più personale di una carriera che ad oggi porta a casa importanti traguardi a livello internazionale. Un disco che mescola tradizione e modernità, dalle atmosfere intime del jazz al calore del neo-soul, fino a un pop vocale di respiro internazionale. Definito da critici come “un’opera di saggezza e profondità”, “Awakening” non è solo un album, ma un atto di emancipazione e rinascita che celebra la libertà creativa e l’autenticità, abbandonando il tradizionale contrabbasso per il basso elettrico e portando l’organo Hammond B3 nella band principale, rimodellando il suo suono con calore, anima e un tocco moderno.
«Finalmente mi sono concessa il permesso di proclamare la mia voce. Questo album parla di disimparare ciò che ti è stato insegnato e di risvegliarti alla consapevolezza di chi sei veramente: che la vita non solo ti offre una seconda possibilità, ma ti sfida a inseguire i tuoi sogni». L. Thomas