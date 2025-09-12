Frank Commisso firma la colonna sonora dell’estate

In radio Gli angoli del mondo, un inno alla rinascita
La musica di Frank Commisso torna protagonista con Gli angoli del mondo, in radio dal 1° agosto 2025. Un brano che racconta la voglia di cambiamento e la capacità di trasformare il dolore in nuova energia. Il testo parla di un cuore che si perde e si ricompone, di un’ombra che diventa luce, invitando l’ascoltatore a guardare oltre le difficoltà.
La ballata è costruita su una base pop elegante, con arrangiamenti che crescono fino a un ritornello corale e avvolgente. La produzione di Alberto Boi e Savino Valerio, insieme alla chitarra di Raffaele “Il Raffa” Celentano, ha dato vita a un sound ricco di atmosfera e sfumature.
L’immaginario del brano è completato dall’artwork ideato da Simone Ornaghi: un angolo buio che si apre su un mare al tramonto, specchi sospesi che riflettono il cielo. Una vera e propria scena da film che accompagna il singolo e ne esalta il significato.
Con Gli angoli del mondo, Commisso dimostra ancora una volta di saper emozionare, offrendo un brano capace di accompagnare le serate estive e diventare colonna sonora di chi cerca una nuova direzione.
CONTATTI E SOCIAL
Spotify
Instagram
Facebook
YouTube