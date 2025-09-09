Al via la 33ª edizione della Festa del Fungo Porcino di Lariano: il 10 settembre l’inaugurazione ufficiale con il Ministro Lollobrigida e Mara Venier

Dal 10 al 21 settembre 2025, Lariano (RM) torna ad essere la capitale del gusto, della musica e delle tradizioni popolari con la “Festa del Fungo Porcino, Fiera dell’Agricoltura e Mostra Mercato” giunta alla sua 33ª edizione. Un evento sempre più rilevante nel panorama enogastronomico del Centro Italia, capace di attrarre ogni anno decine di migliaia di visitatori e operatori del settore.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Fungo Porcino con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Lariano, verrà ufficialmente inaugurata mercoledì 10 settembre alle ore 18.00 nello spazio fieristico di Via Napoli, 201, con gli interventi istituzionali di:

Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura;

Giancarlo Righini, assessore Regione Lazio;

Bruno Abbafati, presidente dell’associazione Fungo Porcino;

Francesco Montecuollo, sindaco di Lariano;

Sono stati invitati, inoltre, i consiglieri regionali e i sindaci dei Comuni limitrofi. È previsto il taglio del nastro e un giro tra i vari stand della Festa, tra i quali quello del Masaf.

A seguire, si svolgerà il Gran Premio dei Sapori, a cura delle Scuole Alberghiere del Lazio, che darà il via ad una serie di degustazioni ed eventi gastronomici di altissimo livello, ospitati nel Padiglione del Ministero dell’Agricoltura.

Come da tradizione, sarà possibile visitare la mostra mercato, acquistare funghi porcini freschi, il rinomato pane di Lariano, e partecipare alla ruota della fortuna. Non mancheranno le masterclass dedicate all’olio EVO e ai vini, tenute da esperti e organizzate in collaborazione con Città dell’Olio e BIBENDA-FIS.

Anche quest’anno, le serate saranno animate da artisti di fama nazionale. Tra gli ospiti:

Un programma ricco di nomi a partire dallo show iniziale, previsto per mercoledì 10 settembre, che vedrà Mara Venier come conduttrice d’eccezione di un evento dedicato ai “Nostri Migliori Anni”. Ad esibirsi sul palco artisti che hanno fatto la storia della musica italiana, come Iva Zanicchi, Fausto Leali, Amedeo Minghi e Rita Forte.

L’11 settembre sarà la volta della comicità di Uccio De Santis; mentre il 12 settembre salirà sul palco Peppe Iodice e Bkg. Il 13 settembre ancora tante risate con la comicità dissacrante di Dado; il 14 e 15 settembre serate dedicate ai tributi: il primo, curato da Max Mania, sarà regalato a una band storica come gli 883; mentre il secondo a Zucchero Fornaciari. Appuntamento da non perdere martedì 16 settembre, quando a far tornare bambini tutti i presenti, ci penserà l’irresistibile Cristina D’Avena e le sue sigle dei cartoni animati. Ancora un appuntamento con la grande musica per mercoledì 17 settembre. Ad esibirsi sul palco ci sarà infatti Fred De Palma con i suoi più grandi successi. Il 18 settembre ancora risate assicurate grazie alla comicità in salsa napoletana targata Biagio Izzo. Per il 19 settembre altro appuntamento imperdibile con la musica d’autore, grazie al concerto dei Nomadi. Il 20 settembre mattatore della serata sarà l’istrionico Cristiano Malgioglio. A chiudere la Festa di Lariano ci sarà uno degli artisti più acclamati dell’ultimo anno. Sul palco salirà, per l’unica data nel Lazio, Sal Da Vinci che regalerà al pubblico un’esibizione unica e dalle emozioni assicurate

Oltre alla musica e alla gastronomia, la Festa ospiterà la Mostra Micologica (a partire dal 13 settembre), convegni tematici come “Agricoltura e Caccia: un connubio sempre maggiore” (16 settembre) e “Il Castagno: un bene comune da valorizzare” (21 settembre). Spazio anche al Torneo di Basket “Memorial Fiorenzo Bonanni” (20 settembre) e a saggi di danza, esposizioni d’arte e molto altro. Particolare attenzione sarà rivolta alla formazione, con corsi micologici per il rilascio del tesserino regionale disponibili in diverse giornate.

La Festa del Fungo Porcino è da anni un appuntamento imperdibile per residenti e visitatori: un viaggio tra i sapori autentici del territorio, il folklore, la musica e l’artigianato locale. Un’esperienza che unisce tradizione e innovazione, promuovendo le eccellenze agroalimentari e culturali del territorio dei Castelli Romani.

La 33esima Festa del Fungo Porcino di Lariano si preannuncia come un evento imperdibile, capace di unire tradizione, cultura e divertimento in un’unica grande celebrazione, tra i principali appuntamenti enogastronomici di inizio autunno nell’hinterland romano. Quest’anno si prevede un’affluenza di 150mila visitatori, in un’area espositiva di 14mila metri quadrati, con più di 100 espositori di 50 diversi settori. La Festa si inserisce in un contesto finalizzato all’acquisizione di una «sana cultura alimentare».

Oltre al fungo porcino, che potrà essere degustato e apprezzato in tutte le sue molteplici declinazioni gastronomiche, sarà possibile conoscere anche tante altre eccellenze culinarie della Regione Lazio.

Gli stand nel fine settimana, saranno aperti anche all’ora di pranzo, mentre l’inizio degli spettacoli è previsto per le ore 21.

L’Arsial e la Regione Lazio, nell’ambito delle attività di promozione dei prodotti e delle eccellenze agroalimentari laziali, hanno offerto a 15 aziende, tramite una manifestazione di interesse, l’opportunità di partecipare gratuitamente alla Festa.

Nota di merito è l’inserimento della Festa del Fungo Porcino di Lariano tra gli eventi e le manifestazioni fieristiche che puntano a valorizzare la filiera produttiva agricola del territorio