VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

News

Sociale, Tiso(Accademia IC): “Bene Carta dedicata a te 2025 ma non basta”

DiMarco Montini

Set 8, 2025

Sociale, Tiso(Accademia IC): “Bene Carta dedicata a te 2025 ma non basta”

“In un periodo storico delicato e complesso, segnato da forti tensioni economiche e da un crescente disagio sociale, il Governo italiano ha scelto di rinnovare e potenziare la misura “Carta Dedicata a Te” per il 2025, destinando ulteriori risorse al sostegno alimentare delle famiglie più fragili. Pur riconoscendo il valore concreto dell’iniziativa, è necessario interrogarsi sulla sua reale efficacia nel lungo periodo. Il contributo una tantum, sebbene utile, non affronta le radici strutturali della povertà, né offre una prospettiva di continuità. Inoltre, l’automatismo nella selezione dei beneficiari, se da un lato semplifica l’accesso, dall’altro rischia di escludere situazioni di bisogno non intercettate dai criteri formali. L’iniziativa, sostenuta da un incremento di 500 milioni di euro al Fondo Alimentare, dunque si inserisce nel quadro delle politiche di contrasto alla povertà e di promozione dell’inclusione sociale, con un approccio semplificato e automatico che evita oneri burocratici per i cittadini. In sintesi, la “Carta Dedicata a Te” rappresenta certamente un intervento concreto per sostenere le famiglie in difficoltà economica, ma non può essere considerata una soluzione strutturale al problema della povertà alimentare. Il contributo una tantum di 500 euro, seppur significativo, ha una portata limitata nel tempo e non incide sulle cause profonde del disagio sociale, come la precarietà lavorativa, l’insufficienza dei salari minimi o la mancanza di politiche abitative adeguatezze. È chiaro ed evidente che sono necessarie ulteriori finanziamenti e ulteriori politiche di lungo respiro nel settore delle politiche sociali”.

Così, in una nota stampa, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della Associazione Bandiera Bianca

Marco Montini

More Posts

Di Marco Montini

Articoli correlati

News

Agricoltura, Confeuro: “Con Pac, Ue a un bivio: rivedere bilancio pluriennale”

Set 8, 2025 Marco Montini
Cultura News

Mario Alberti e Lara Leccisi raccontano il Barocco in Europa Un Concerto originale da non perdere a Palazzo Chigi di Ariccia In occasione di Ariccia da Amare 2025

Set 5, 2025 Martina Paparusso
News

Armani, Confeuro-Accademia IC: “Cordoglio per scomparsa. Fulgido esempio di italianità”

Set 5, 2025 Marco Montini

You missed

Musica e Letteratura

INTERVISTA- Dentro “Labirinto fa rima con istinto”: emozioni che diventano racconto

8 Settembre 2025 Marco Vittoria
News

Agricoltura, Confeuro: “Con Pac, Ue a un bivio: rivedere bilancio pluriennale”

8 Settembre 2025 Marco Montini
News

Sociale, Tiso(Accademia IC): “Bene Carta dedicata a te 2025 ma non basta”

8 Settembre 2025 Marco Montini
Cultura News

Mario Alberti e Lara Leccisi raccontano il Barocco in Europa Un Concerto originale da non perdere a Palazzo Chigi di Ariccia In occasione di Ariccia da Amare 2025

5 Settembre 2025 Martina Paparusso