Armani, Confeuro-Accademia IC: “Cordoglio per scomparsa. Fulgido esempio di italianità”

“Il presidente nazionale di Confeuro, Andrea Tiso, e la portavoce di Accademia Iniziativa Comune, Carmela Tiso, esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Giorgio Armani, stilista di fama internazionale e simbolo indiscusso del Made in Italy nel mondo. La sua morte – si legge nella nota congiunta – rappresenta una perdita enorme per il nostro paese e per la cultura globale. Armani non è stato soltanto un genio della moda, ma un artista visionario. capace di trasformare il vestire in una forma d’arte riconosciuta e apprezzata ovunque. Ha saputo valorizzare il gusto italiano con eleganza, sobrietà e innovazione, rendendo la moda un linguaggio universale. Armani ha incarnato per decenni il modello dell’uomo che si fa da sé: la sua storia è un esempio di determinazione, operosità, creatività e lungimiranza. Il suo impegno, inoltre, ha travalicato i confini della moda per abbracciare temi cruciali come la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale – proseguono Andrea Tiso e Carmela Tiso -. Oggi più che mai il suo percorso invita soprattutto le giovani generazioni a riflettere su cosa possiamo diventare, partendo da radici solide come le sue e guardando con coraggio e visione al futuro. La sua eredità non è solo estetica, ma profondamente etica e culturale”.