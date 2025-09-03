“Stake and Heart” dei The Amnesia – Cuore trafitto e oscurità romantica | RECENSIONE

Con “Stake and Heart”, la giovane band bolognese The Amnesia firma un singolo potente, oscuro e viscerale, primo estratto dal concept album “A Tale of Bloody Moonlight”, pubblicato da Too Loud Records. In promozione radiofonica dal 24 gennaio, il brano rappresenta un nodo centrale nella narrazione gotica dell’album, in cui un vampiro affronta passioni, tradimenti e conflitti interiori. Il pezzo si distingue fin dalle prime note per un mix sonoro capace di fondere punk moderno, rock classico e suggestioni emo, con echi di My Chemical Romance, Ghost e Paramore, ma anche richiami lirici a Led Zeppelin e tensioni ritmiche degne di System of a Down. L’alchimia tra malinconia e potenza è il cuore pulsante di una canzone che racconta il confronto tra il protagonista e Lady V, figura femminile ambigua e tormentata. La voce di Luca Bevilacqua dà corpo a un’interpretazione intensa, mentre la doppia chitarra di Mattia Crivellini e Simone Stanzani crea dinamiche coinvolgenti, sospese tra dolcezza e furia. Il basso di Lorenzo Magnani e la batteria di Valentino Biagini completano un impianto sonoro coeso, energico e teatrale. “Stake and Heart” è un frammento narrativo immerso in un universo gotico, un brano che colpisce per identità e atmosfera. The Amnesia dimostra di avere una visione chiara, capace di unire introspezione lirica e impatto sonoro. Una band da seguire con attenzione.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

