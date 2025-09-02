VENTONUOVO

Gaza, Pace (Pd): “Pd Marino al fianco della missione umanitaria Global Sumud Flotilla”

“È salpata nelle scorse ore la Global Sumud Flotilla, l’iniziativa promossa da un coordinamento internazionale di volontari, associazioni non governative e società civile, con l’obiettivo di rompere il blocco navale imposto da Israele alla Striscia di Gaza e di portare aiuti umanitari al popolo palestinese. Un’azione pacifica e coraggiosa, che merita il massimo sostegno e la protezione della comunità internazionale. Come Partito Democratico di Marino – Circolo Bruno Astorre, esprimiamo piena solidarietà e vicinanza agli attivisti e alle attiviste coinvolti in questa missione. Alla luce delle recenti e gravi minacce provenienti da esponenti del governo israeliano, riteniamo fondamentale che tali intimidazioni vengano rispedite al mittente e condannate con fermezza tanto dal governo italiano quanto dall’Unione Europea. La Global Sumud Flotilla rappresenta una delle più imponenti missioni umanitarie dal basso mai organizzate. In un momento storico segnato da una crisi umanitaria senza precedenti a Gaza, questo gesto assume un valore simbolico e concreto di forte impatto: un tassello di sensibilizzazione e un atto di resistenza nonviolenta contro la guerra e la devastazione in corso. Ci auguriamo che questa iniziativa contribuisca ad aprire gli occhi dell’opinione pubblica internazionale e a rilanciare un impegno deciso per la fine del conflitto, per la protezione dei civili e per una pace giusta e duratura in Medio Oriente”.

Così, in una nota, Daniela Pace, Segretario Pd Marino-Circolo Bruno Astorre

