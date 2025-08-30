lunedì 1 settembre alla 82.a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica presentazione del cortometraggio (IM)PERFETTA con Francesca Michielin e Valeria Solarino

Elena è una ragazza di 19 anni che quando si guarda allo specchio non si piace e prova il disagio di chi è ancora in cerca di un’identità. Quando il suo fidanzato la lascia, le sue insicurezze la portano a sentirsi brutta e inadeguata, fino a chiudersi in casa per giorni. A consolarla però arriva una nuova “amica” virtuale, Marta Tiberini, un profilo che Elena trova online e dal quale resta affascinata.
Marta è bella, sicura di sé e pronta ad ascoltare Elena in tutte le sue fragilità, ma oltre a questo sembra risolvere tutto grazie a strategie e trucchi di bellezza, ad iniziare da quelle pillole dimagranti che già dal nome “Perfetta”, sembrano infallibili. È questo il modello di perfezione che diventa per Elena l’obiettivo da raggiungere. Ma Elena imparerà a proprie spese quando, grazie alla Polizia Postale, verrà svelata l’identità di chi non meritava la sua fiducia, e che essere “imperfetta” vale molto di più.
verrà presentato tra gli EVENTI SPECIALI della 82.a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia
lunedì 1 settembre
presso VILLA IL NIDIOLO Via Candia 12 – Lido di Veneziadalle 14.30 alle 16.00 interviste video con Valeria Solarino e Francesca Michielin(le interviste video vanno concordate) ore 16.00 incontro stampasaranno presenti:Nicolò BRESSAN DEGLI ANTONI, Margherita PEZZELLA,Federica FRANZELLITTI, Lisa LUCHETTA, Luna Shirin RASIA,Matteo BIANCHI,Valeria SOLARINO, Francesca MICHIELINPaolo DEL BROCCO (Rai Cinema), Gennaro COPPOLA (One More Pictures)Barbara STRAPPATO (Primo Dirigente della Polizia di Stato) ore 19.00 proiezione ufficiale in SALA GIARDINO
un cortometraggio scritto daMARGHERITA PEZZELLAil corto è vincitore del contest “La realtà che non esiste” regia diNICOLÒ BRESSAN DEGLI ANTONI
conFEDERICA FRANZELLITTILISA LUCHETTA, LUNA SHIRIN RASIA conMATTEO BIANCHI e con la partecipazione diVALERIA SOLARINO
la canzoneQUELLO CHE ANCORA NON C’È “(IM)PERFETTA Version”è di FRANCESCA MICHIELIN QUELLO CHE ANCORA NON C’È (Im)perfetta Versionè la nuova versione del brano di FRANCESCA MICHIELIN (Columbia Records/Sony Music Italy).Il brano, riarrangiato e prodotto per l’occasione da Francesca Michielin in una versione cinematografica, è il tema musicale del cortometraggio (Im)perfetta
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.AcceptRead More
Privacy & Cookies Policy
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.