lunedì 1 settembre alla 82.a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica presentazione del cortometraggio (IM)PERFETTA con Francesca Michielin e Valeria Solarino

(Im)perfetta, un cortometraggio di

NICOLÒ BRESSAN DEGLI ANTONI

Elena è una ragazza di 19 anni che quando si guarda allo specchio non si piace e prova il disagio di chi è ancora in cerca di un’identità. Quando il suo fidanzato la lascia, le sue insicurezze la portano a sentirsi brutta e inadeguata, fino a chiudersi in casa per giorni. A consolarla però arriva una nuova “amica” virtuale, Marta Tiberini, un profilo che Elena trova online e dal quale resta affascinata.

Marta è bella, sicura di sé e pronta ad ascoltare Elena in tutte le sue fragilità, ma oltre a questo sembra risolvere tutto grazie a strategie e trucchi di bellezza, ad iniziare da quelle pillole dimagranti che già dal nome “Perfetta”, sembrano infallibili. È questo il modello di perfezione che diventa per Elena l’obiettivo da raggiungere. Ma Elena imparerà a proprie spese quando, grazie alla Polizia Postale, verrà svelata l’identità di chi non meritava la sua fiducia, e che essere “imperfetta” vale molto di più.

verrà presentato tra gli EVENTI SPECIALI della 82.a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

lunedì 1 settembre

presso VILLA IL NIDIOLO Via Candia 12 – Lido di Veneziadalle 14.30 alle 16.00 interviste video con Valeria Solarino e Francesca Michielin(le interviste video vanno concordate) ore 16.00 incontro stampasaranno presenti:Nicolò BRESSAN DEGLI ANTONI, Margherita PEZZELLA,Federica FRANZELLITTI, Lisa LUCHETTA, Luna Shirin RASIA,Matteo BIANCHI,Valeria SOLARINO, Francesca MICHIELINPaolo DEL BROCCO (Rai Cinema), Gennaro COPPOLA (One More Pictures)Barbara STRAPPATO (Primo Dirigente della Polizia di Stato) ore 19.00 proiezione ufficiale in SALA GIARDINO

un cortometraggio scritto daMARGHERITA PEZZELLAil corto è vincitore del contest “La realtà che non esiste” regia diNICOLÒ BRESSAN DEGLI ANTONI

conFEDERICA FRANZELLITTILISA LUCHETTA, LUNA SHIRIN RASIA conMATTEO BIANCHI e con la partecipazione diVALERIA SOLARINO

la canzoneQUELLO CHE ANCORA NON C’È “(IM)PERFETTA Version”è di FRANCESCA MICHIELIN QUELLO CHE ANCORA NON C’È (Im)perfetta Versionè la nuova versione del brano di FRANCESCA MICHIELIN (Columbia Records/Sony Music Italy).Il brano, riarrangiato e prodotto per l’occasione da Francesca Michielin in una versione cinematografica, è il tema musicale del cortometraggio (Im)perfetta