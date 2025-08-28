A Teramo la grande festa per gli 80 anni di Ivan Graziani.

Non poteva che essere così, per il figlio prediletto della città abruzzese.

Da sempre, infatti, quest’ultima ha continuato a onorare la memoria del noto cantautore, che con le sue canzoni ha letteralmente rivoluzionato la musica pop / rock italiana.

“Ottanta. Buon Compleanno Ivan” sarà una fusione fra il tour del figlio Filippo con il Premio Pigro per un evento unico e straordinario presentato da Imarts, Premio Pigro e Comune di Teramo.

A Teramo la grande festa per gli 80 anni di Ivan Graziani – gli ospiti

Tanti gli ospiti attesi, li elenchiamo qui di seguito:

Lucio Corsi, Ditonellapiaga, Frankie Hi-Nrg, Eugenio Finardi, Mario Biondi e Michele Pecora. A questi si aggiungerà anche il noto giornalista Andrea Scanzi, noto estimatore dell’arte di Graziani.

Saranno inoltre presenti sul palco i musicisti che hanno suonato con Ivan nel tour di Cicli e Tricicli (Carlo Simonari – Bip Gismondi – Pasquale Venditto).

La direzione artistica è affidata al già menzionato Filippo Graziani.

Venerdì 29 agosto 2025 in Piazza dei Martiri migliaia di fan canteranno le più grandi hit di Ivan.

La band sul palco

A proporle con gli artisti citati predecentemente ci sarà la band che accompagna attualmente Filippo in tour in tutta Italia, ovvero: Tommy Graziani alla batteria, Francesco Cardelli al basso, Riccardo Cardelli polistrumentista, Massimo Marches alle chitarre, Stefano Zambardino alle tastiere, Marco Gentile al violino e Marco Pretolani al sax.

Le dichiatazioni di Filippo Graziani

«Teramo è la città di mio padre e portare qui questo progetto è un’emozione enorme. La fusione tra il tour per i suoi 80 anni e il Premio Pigro crea una tempesta perfetta perché non sarà solo un concerto celebrativo, ma una grande festa di compleanno. Sul palco ci saranno tanti amici che hanno voluto rendere omaggio alla sua storia – da artisti che appartengono alla sua stessa generazione a nuove voci che ne raccolgono l’eredità – ognuno porterà il proprio sguardo e la propria sensibilità. Canteremo i brani più amati, quelli che tutti conoscono, ma anche alcune gemme meno frequentate che raccontano lati diversi della sua scrittura. L’affetto che ancora circonda mio padre è la prova di quanto la sua musica resti viva: con queste canzoni oggi papà è più presente che mai» – Filippo Graziani

I biglietti per “Ottanta. Buon Compleanno Ivan” sono disponibili ai seguenti link:

Ticketmaster https://www.ticketmaster.it/artist/buon-compleanno-ivan-biglietti/1337464.

Ticketone https://www.ticketone.it/event/filippo-graziani-ottanta-buon-compleanno-ivan-piazza-martiri-della-liberta-20512799/

