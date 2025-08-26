Maritato (DB) “Sanità campana al collasso: liste d’attesa infinite, cittadini abbandonati”

“La sanità in Campania e nella provincia di Napoli è ridotta a un percorso a ostacoli per i cittadini. Liste d’attesa infinite, prestazioni che arrivano dopo mesi, quando la diagnosi tempestiva è fondamentale per salvare vite. È una situazione che non può più essere tollerata e che rappresenta una vera e propria emergenza sociale.”

Basta leggere i numeri per capire la gravità:

• TAC: oltre 10-12 mesi di attesa in molte strutture pubbliche.

• Risonanza magnetica: anche 15 mesi in alcune province.

• Ecografia capo e collo: mediamente non meno di 8 mesi.

• Ecografia sottocutanea ed eco linfonodale: in molti casi oltre 9 mesi.

• Visita cardiologica: paradossalmente, in una regione ad alto rischio cardiovascolare, occorrono spesso 6-7 mesi.

Questi dati, che rappresentano solo la punta dell’iceberg, raccontano una realtà crudele: cittadini campani costretti a rinunciare a curarsi o a rivolgersi al privato, pagando di tasca propria prestazioni che dovrebbero essere garantite dallo Stato nei tempi previsti dalla legge.

Non è più accettabile che un malato attenda più di un anno per una risonanza o una TAC. In Campania la salute è diventata un lusso per chi se lo può permettere e una condanna per chi non ha disponibilità economiche.

Nel mio impegno al Consiglio Regionale della Campania mi pongo un obiettivo chiaro e netto: azzerare le liste d’attesa. Non con slogan, ma con una programmazione seria:

• aumento degli slot di prenotazione e delle ore di attività diagnostica;

• assunzione di personale sanitario dove mancano specialisti;

• accordi con strutture convenzionate per smaltire le richieste pendenti;

• introduzione di un sistema di monitoraggio trasparente e online, accessibile a tutti i cittadini.

I campani non meritano più di essere trattati come cittadini di serie B. La salute è un diritto costituzionale, non un favore concesso. La battaglia per abbattere le liste d’attesa sarà la mia priorità assoluta. Cosi in ina nota Michel Emi Maritato candidato al consiglio regionale della Campania con Dimensione Bandecchi

