VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

News

Scuola, Tiso(Accademia IC): “Tra abbandono e disuguaglianze: intervenire subito”

DiMarco Montini

Ago 25, 2025

Scuola, Tiso(Accademia IC): “Tra abbandono e disuguaglianze: intervenire subito”

“Scuola italiana tra presente e futuro. Tra poche settimane suonerà nuovamente la campanella per milioni di studenti, dando inizio a uno nuovo anno scolastico. In questo contesto interessanti sono i dati del Rapporto Giovani 2025, realizzato da Ipsos per l’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo, che offre uno spaccato molto critico del sistema scolastico italiano visto dagli occhi dei giovani tra i 18 e i 34 anni. Ebbene, 6 giovani su 10 ritengono che i voti scolastici non rappresentino il vero talento degli studenti: parliamo di una percezione trasversale, cioè condivisa da ragazzi di diversi contesti socio-economici. Inoltre, solamente 1 su 3 riconosce alla scuola un ruolo positivo nel valorizzare le capacità individuali. Insomma la scuola sembrerebbe vista come poco equa e incapace di superare le disuguaglianze sociali, anzi spesso le amplificherebbe. Quali riflessioni fare? Senza dubbio, il Rapporto Giovani 2025 restituisce un’immagine nitida e a tratti preoccupante del rapporto tra i giovani e il sistema scolastico italiano. La scuola, che dovrebbe essere un ascensore sociale, viene spesso percepita come un meccanismo che non valorizza il talento e che aumenta le disuguaglianze di partenza. Alla luce di tutto questo, Accademia Iniziativa Comune ritiene urgente sollecitare un intervento del governo forte, concreto e strutturato per il rilancio della scuola come vero motore di equità, mobilità sociale e innovazione”.

Così, in una nota, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della Associazione Bandiera Bianca

Marco Montini

More Posts

Di Marco Montini

Articoli correlati

News

Santa Maria Mole, Pace (Pd): “Eliminare pericolo e riaprire subito via Repubblica”

Ago 25, 2025 Marco Montini
News

La Tuffatrice di Paestum del pittore Mangone nel ritratto del pittore fiammingo Jan van Eyck

Ago 23, 2025 Marco Montini
News

Sociale, Tiso(Accademia IC): “Per benessere anziani riforme concrete e strutturali”

Ago 22, 2025 Marco Montini

You missed

Musica e Letteratura

RECENSIONE | “Un bacio a forma di bacio” di Marco Pitteri: dove l’amore non conosce limiti

25 Agosto 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Derox: il nuovo singolo “Nuvole” – Un viaggio musicale tra sogno e realtà | RECENSIONE

25 Agosto 2025 Marco Vittoria
News

Santa Maria Mole, Pace (Pd): “Eliminare pericolo e riaprire subito via Repubblica”

25 Agosto 2025 Marco Montini
News

Scuola, Tiso(Accademia IC): “Tra abbandono e disuguaglianze: intervenire subito”

25 Agosto 2025 Marco Montini